Fiscalía de BC captura a líderes del ‘Cártel Inmobiliario’ en Tijuana

Como resultado de una operación estratégica de inteligencia y campo, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, logró la desarticulación de una célula delictiva denominada “Cártel Inmobiliario”, con la captura de sus dos presuntos líderes.

Los imputados, identificados como Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de extorsión agravada, despojo y asociación delictuosa.

El Operativo y las Detenciones

Mediante labores de seguimiento coordinadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se cumplimentaron las capturas en puntos distintos de la ciudad:

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Christian Pablo “N” fue localizado y detenido a las 13:30 horas en la calle Paseo Mil Cumbres, colonia Cumbres de Juárez. Emmanuel Aurelio “N” fue capturado de manera simultánea en la calle Sánchez Taboada de la colonia Revolución.

A ambos sujetos se les informaron sus derechos constitucionales al momento de la detención y fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial para iniciar su proceso penal.

Investigación y Aseguramiento de Inmuebles

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy detenidos están relacionados con la apropiación violenta de 50 unidades habitacionales ubicadas en las calles Alta Mar y Baja Mar del fraccionamiento Laderas del Mar, Segunda Sección, en Playas de Tijuana.

El modus operandi consistía en el arribo de sujetos armados a bordo de diversos vehículos para desalojar ilegalmente a los ocupantes y apoderarse de predios e inmuebles. En respuesta a estos hechos, agentes investigadores procedieron al aseguramiento de las viviendas vinculadas al caso para restituir el estado de derecho.

Compromiso con la Justicia

Estas acciones responden a las instrucciones precisas de la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, de combatir con firmeza los delitos que vulneran el patrimonio y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.

Con este golpe al crimen organizado en el sector inmobiliario, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de utilizar todas las herramientas de inteligencia para garantizar que ningún acto de despojo quede impune en la entidad.

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FGR