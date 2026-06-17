La teoría del Internet muerto:¿hablamos más con los bots?

EN REDES sociales como X (antes Twitter) se estima que más del 50 por ciento de las cuentas podrían ser bots

DURANTE AÑOS, Internet fue presentado como el espacio definitivo para la interacción humana. Redes sociales, foros, videos, memes y comunidades digitales transformaron la manera en que millones de personas se comunican diariamente. Sin embargo, en los últimos meses una vieja teoría conspirativa volvió a tomar fuerza entre usuarios, investigadores y expertos en Inteligencia Artificial: la llamada “teoría del Internet muerto”.

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La idea que durante mucho tiempo fue considerada una exageración nacida en foros de Internet, plantea que gran parte de la actividad online ya no es generada por personas reales, sino por bots, Inteligencia Artificial y sistemas automatizados diseñados para producir contenido, generar interacción y mantener activo el ecosistema.

Aunque muchos especialistas aclaran que el Internet no está literalmente “muerto”, el crecimiento acelerado de contenido generado por IA, cuentas automatizadas y granjas de engagement ha provocado que la conversación vuelva a instalarse en redes sociales, Reddit y medios tecnológicos.

La teoría comenzó a circular con fuerza alrededor del 2021 en foros como Reddit. Su planteamiento central sostiene que, en algún punto de la última década, Internet dejó de estar dominado por usuarios humanos y comenzó a llenarse de actividad artificial creada para manipular tendencias, mantener tráfico y aumentar ingresos.

Según esta idea, gran parte de los comentarios, publicaciones virales, imágenes e incluso discusiones aparentemente reales serían generadas por sistemas automatizados o Inteligencia Artificial.

El concepto ganó relevancia con el auge de herramientas de IA generativa capaces de producir texto, imágenes, videos y respuestas conversacionales en segundos. Para muchos usuarios, la sensación de navegar entre contenido “vacío”, repetitivo o extraño se ha vuelto cada vez más común.

EL DATO: EN REDES sociales como X (antes Twitter) se estima que más del 50 por ciento de las cuentas podrían ser bots o automatizaciones en cuentas desconocidas.

Uno de los factores que más impulsa esta conversación son los datos recientes sobre tráfico automatizado. Reportes de empresas de ciberseguridad citados por distintos medios tecnológicos señalan que cerca de la mitad del tráfico en internet ya proviene de fuentes no humanas, incluyendo bots benignos, sistemas automáticos y herramientas de scraping.

Además, investigaciones recientes encontraron redes completas de sitios web creados casi exclusivamente con inteligencia artificial para generar visitas y monetización mediante publicidad.