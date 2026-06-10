Summer Game Fest sacude la industria

El festival mostró un nuevo vistazo de Fable, confirmando que la actriz Hayley Atwell interpretará a la villana principal en su próximo compromiso dentro de su carrera.

JUNIO se mantiene como el epicentro de la industria de los videojuegos. La edición del Summer Game Fest 2026, sirve como el escenario idóneo para que los grandes editores pongan cartas sobre la mesa con sus propuestas.

Este año la narrativa no estuvo dominada por promesas de desarrollo a largo plazo; por el contrario, las transmisiones del evento se enfocaron en una oleada masiva de lanzamientos importantes para la segunda mitad de 2026.

El clímax de esta jornada veraniega lo protagonizó Microsoft con su Xbox Games Showcase 2026. Con la revelación principal que corrió a cargo de The Coalition con Gears of War: E-Day, el avance cinemático transportó a la audiencia a un viaje al pasado mostrando a un jovencísimo Marcus combatiendo la brutalidad del Día de la Emergencia en las calles de Sera, para convencer a sus fanáticos.

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La nostalgia no se detuvo ahí, pues se oficializó el rumorado Halo: Campaign Evolved, una reconstrucción gráfica total de la obra maestra que inició la franquicia. Con una fecha de estreno fijada para el 28 de julio de 2026, se reveló que esta grandiosa entrega expandirá la narrativa original al incluir un arco inédito de tres misiones bajo el nombre de “Operación: Meteorito”.

Fuera del ecosistema directo de la empresa Microsoft, el escenario general del Summer Game Fest sirvió para calendarizar los proyectos más ambiciosos de los estudios independientes y de las grandes firmas.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced (9 de julio de 2026): se confirmó la fecha de salida de su esperada reimaginación naval. Sus fanáticos están a la espera de una de las mejores zagas para vivir uno de los juegos más mediáticos de la actualida

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto de 2026): Asobo Studio y Focus Entertainment conmovieron a la audiencia al expandir el universo de la Macula.

Star Wars: Zero Company (27 de agosto de 2026): Desarrollado por Bit Reactor, este título está centrado en el manejo de escuadrones militares que confirmó la aparición de Anakin Skywalker como eje central para poder convertirse en el héroe del videojuego que promete ser uno de los consentidos del público.

Control: Resonant (24 de septiembre de 2026): Remedy Entertainment deslumbró con secuencias de jugabilidad pura en una Manhattan distorsionada por fuerzas paranaturales, donde Dylan Faden explorará zonas jamás vistas de la Casa Inmemorial.