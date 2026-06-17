Mejora tu home office: tres accesorios más cómodos

LA EVOLUCIÓN del trabajo remoto ha transformado la forma en que las personas interactúan.

El trabajo remoto dejó de ser una solución temporal para convertirse en una realidad permanente para millones de personas.Mientras muchas empresas han invertido en software, conectividad y herramientas digitales, no siempre se presta la misma atención a un elemento igual de importante: la ergonomía del espacio de trabajo.

Dolor de cuello, tensión en hombros, molestias lumbares, fatiga visual y cansancio en muñecas son algunos de los problemas más frecuentes entre quienes pasan varias horas frente a una computadora. Según especialistas en salud ocupacional, una mala configuración del escritorio puede afectar no sólo el bienestar físico, sino también la concentración.

EL DATO: DE ACUERDO con encuestas recientes, quienes agregaron un segundo monitor a su lugar de trabajo reportaron una mayor efectividad y productividad.

La buena noticia es que no siempre se necesita una oficina costosa para mejorar la experiencia. En muchos casos, la diferencia está en elegir correctamente los periféricos y acomodarlos de manera adecuada.

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Estas son tres configuraciones que pueden ayudar a mejorar la postura y optimizar el rendimiento durante la jornada.

La oficina ergonómica básica es una opción pensada para quienes trabajan principalmente con documentos, correos electrónicos, hojas de cálculo y videollamadas.

Los expertos en ergonomía recomiendan comenzar por elevar la pantalla a la altura de los ojos. Cuando se utiliza una laptop directamente sobre el escritorio, el usuario suele inclinar la cabeza hacia abajo durante largos periodos, lo que aumenta la tensión sobre el cuello y la espalda.

Por ello, uno de los periféricos más recomendados es un soporte. Al elevar la pantalla, el usuario puede mantener una postura más neutral y reducir la inclinación constante de la cabeza.

Con el soporte es necesario incorporar un teclado y un mouse.

Los de tamaño completo permiten mantener una posición más natural de las manos, mientras que los ergonómicos ayudan a disminuir la tensión en la muñeca y el antebrazo.

De acuerdo con diversos expertos, mantener la pantalla a la altura de los ojos y los brazos cerca del cuerpo ayuda a reducir riesgos musculoesqueléticos.

PRODUCTIVIDAD. Para quienes trabajan con múltiples aplicaciones al mismo tiempo, la incorporación de una segunda pantalla puede representar un cambio.

Diseñadores, periodistas, programadores, analistas de datos y profesionales de marketing suelen alternar constantemente entre documentos, navegadores y herramientas de comunicación.

EL TIP: A PESAR de la creencia general no necesitas una silla gamer para la comodidad, pues existen cojines adaptables.

Diversos estudios han encontrado que el uso de configuraciones multipantalla puede aumentar la productividad al reducir el tiempo dedicado a cambiar entre ventanas y buscar información.

No obstante, una mala instalación también puede generar problemas físicos.

La recomendación de especialistas es colocar el monitor principal justo frente al usuario y el secundario a un lado, evitando giros excesivos del cuello.

Una opción cada vez más popular son los brazos articulados para monitor, que permiten ajustar altura, distancia e inclinación según las necesidades de cada persona.

Además de mejorar la organización visual, esta configuración suele contribuir a una postura más estable, ya que evita movimientos repetitivos para acercarse o alejarse de la pantalla.

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LARGAS JORNADAS. Quienes pasan más de ocho horas al día frente a una computadora suelen requerir una solución más completa. En este escenario, los periféricos se convierten en herramientas clave para prevenir la fatiga física y mental.

Una de las tendencias más importantes en oficinas modernas es el uso de escritorios ajustables en altura. Estos permiten alternar entre trabajar sentado o de pie.

Algunos expertos han señalado que los escritorios de pie pueden ayudar a reducir el tiempo sedentario, aunque recomiendan combinarlos con pausas activas.

Por su parte, las barras de iluminación para monitor han ganado popularidad porque ayudan a disminuir reflejos y mejorar la visibilidad sin generar fatiga visual.

Los audífonos con cancelación de ruido también se han convertido en una herramienta valiosa para trabajadores remotos, especialmente en hogares donde existen distracciones constantes.

Los especialistas coinciden en que ningún accesorio puede sustituir los hábitos.

Realizar pausas breves cada hora, levantarse regularmente, estirar piernas y espalda, hidratarse y ajustar correctamente la silla siguen siendo factores fundamentales para evitar molestias físicas.

Especialistas en salud recomiendan cambiar de postura con frecuencia y evitar permanecer inmóvil durante largos períodos, incluso cuando se cuenta con una estación de trabajo ergonómica.

Asimismo, la distancia recomendada entre los ojos y la pantalla suele situarse entre 50 y 70 centímetros para que no se desgasten más de los necesario.