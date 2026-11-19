El próximo 10 de diciembre se realizará la ceremonia de The Game Awards, y en esta las y los gamers podrán conocer al videojuego que se llevará el reconocimiento por ser el mejor juego del año.

Los nominados para el Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés) han desatado a las redes sociales, pues muchos usuarios no se esperaban las nominaciones, mientras que algunos ya han elegido cuál es su favorito.

Las votaciones para elegir al ganador del GOTY ya están abiertas, por lo que quienes quieran participar podrán hacerlo antes del 9 de diciembre, que es el día en el se cerrarán de manera oficial.

Los videojuegos nominados al GOTY 2026 son:

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Memes de los GOTY

Entre los memes de los GOTY están aquellos que critican directamente a los nominados, pues algunos gamers consideran que los emuladores han sido mejores que los lanzamientos que lograron posicionarse entre los mejores 6.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Algunos otros señalan lo que fue sorpresa para muchos, pues aunque aún no había salido de manera oficial, Grand Theft Auto VI logró colarse a la lista para el mejor juego del año.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Algunos otros recuerdan la salida de PlayStation de la lista para el Juego del Año, pues después de más de una década de tener lanzamientos dentro de la lista de nominados, este año la empresa no logró que alguno de sus estrenos llegara.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Algunos otros señalan las críticas que ha recibido GTA VI después de haber sido lanzado, pues cuenta con un total de 7.2 en calificación a un día de haberse estrenado de manera oficial.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Mientras que otros usuarios evidencían que GTA VI logró llevarse la corona en todas las categorías, pues cuenta con 8 nominaciones aún cuando salió este jueves para el público en general.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Muchos de los memes sobre los GOTY hacen referencia a la salida de grandes juegos de la lista, pues esperaban que de nueva cuenta lograran estar entre el top de los que salieron el 2026.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Los internautas señalan que ya hay un ganador definitivo, pues aseguran que será The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake el videojuego que logre coronarse este 2026, aún frente a GTA VI.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Los memes sobre la bajada de las acciones de una de las empresas de desarrollo y distribución de videojuegos más grandes del mundo no pasaron desapercibidos, pues esta no se encuentra en las nominaciones.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Muchos otros memes se centraron directamente en la crítica hacia el más nominado, pues aseguran que después de años de esperar su lanzamiento este no llenó todas las expectativas que los aficionados tenían.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Otros señalan directamente los errores que han encontrado en algunos de los videojuegos que entraron a la lista para el Juego del Año.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

Otros tantos no solamente critican la lista, sino a los premios en general, pues aseguran que con el paso del año han perdido la credibilidad que habían logrado tener entre los gamers.

Memes GOTY 2026 ı Foto: Redes Sociales

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