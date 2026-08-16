El erizo azul más famoso del mundo de los videojuegos celebra su 35 aniversario a lo grande, con una colaboración épica pues Sonic llega a Fortnite.

Epic Games anunció que la nueva temporada, titulada Glitch, incluirá al personaje de SEGA como parte de un evento que llenará de nostalgia a todos. El tráiler ya fue publicado y encendió la emoción de los fans, quienes esperan recorrer el mapa con la velocidad característica del héroe de los 90.

Sonic: Tráiler de la nueva temporada de Fortnite

El avance oficial muestra a Sonic corriendo por escenarios inspirados en las clásicas colinas verdes de su franquicia. Además de su skin, el tráiler difundido por Fortnite revela una zona temática propia dentro del mapa, diseñada para recordar los paisajes retro que marcaron a generaciones de jugadores.

La temporada Glitch unirá a personajes de distintos universos de videojuegos, con una estética de distorsión espacio-temporal que rompe las reglas del battle royale.

Sonic ı Foto: larazondemexico

Así, Sonic se convierte en el protagonista de esta nueva etapa de Fortnite, y estará acompañado de otras colaboraciones como Pac-Man, Tetris y Kingdom Hearts.

El primer videojuego del personaje, Sonic the Hedgehog, fue creado en 1991 para competir con los videojuegos de Nintendo: Mario, reemplazando a su antigua mascota Alex Kidd.

¿Cuándo llega Sonic a Fortnite y en qué consolas se puede jugar?

Sonica llegará a Fortnite el 20 de agosto de 2026. Ese día el querido erizo azul aterrizará en los autobuses de Fortnite con su skin y su propia zona temática.

El juego se puede disfrutar gratis en múltiples plataformas: PC, PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Así, ningún fan quedará fuera de la celebración.

Tráiler de Sonic x Fortnite

A continuación, te compartimos el avance oficial de Sonic que fue publicado por Fortnite esta semana.

SONIC LLEGARÁ A FORTNITE EL 20 DE AGOSTO. pic.twitter.com/9uWiFPsTcB — NotPalo (@NotPaloIntel) August 10, 2026

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