La animación domina IMDb: Estas son las series que desplazaron al Live Action del Top 20

La jerarquía del entretenimiento ha dado un cambio en pro de la animación, los datos de IMDb lo confirman. Atrás quedaron los días en que el prestigio era terreno exclusivo de dramas históricos o thrillers de alto presupuesto al estilo de Breaking Bad.

La animación ha dejado de ser “cosa de nicho” para rozar la cima con una calidad visual y narrativa que no tiene nada que envidiarle a los grandes estudios de Hollywood.

Este cambio responde a una generación de creadores que ven en el dibujo y el CGI una libertad expresiva que el live action, con sus límites físicos, difícilmente puede alcanzar.

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Ya sea a través de la crisis existencial de un caballo antropomórfico o las batallas épicas de samuráis nórdicos, la animación conecta con nuestras emociones de una forma casi quirúrgica.

Con calificaciones de 9.9 y 9.8, las series animadas son el género favorito ı Foto: IMDb

¿Cómo califica realmente IMDb?

Para entender por qué estos títulos dominan las listas, hay que mirar bajo lupa la forma de calificar de IMDb.

La plataforma no usa una fórmula simple, utiliza un sistema de promedio ponderado diseñado para proteger la integridad de las notas y evitar el famoso “bombardeo” de calificaciones (review bombing).

El voto de un “Votante Regular”, alguien que califica cine y series de forma constante y variada, vale mucho más que el de un usuario que acaba de abrir su cuenta solo para inflar la nota de su serie favorita.

El algoritmo detecta y evita automáticamente patrones sospechosos, como cuentas nuevas dando dieces o unos en masa. Así, solo lo que mantiene una calidad sólida logra escalar al Top 1 de la crítica.

Las animaciones que rozan la perfección

Dentro de los 20 mejores episodios de la historia de la televisión, la animación ha logrado hitos casi imposibles, manteniendo puntajes de 9.9 y 9.8.

El dibujo a mano, la fluidez, efectos de sonido, actuaciones de doblaje y los planos más complejos, le han dado una fuerte voz a la animación en la que ha gritado “Aquí estoy”. Dentro del Top 20, los pilares que sostienen este grito son:

BoJack Horseman: “The View from Halfway Down” (2020), calificación 9.9

Vinland Saga: “End of the Prologue” (2019), calificación 9.9

Avatar: La leyenda de Aang: “Sozin’s Comet, Part 4” (2008), calificación 9.9

Jujutsu Kaisen: “Sendai Colony” (2026), calificación 9.9

Un Show Más: “A Regular Epic Final Battle” (2017), calificación 9.9

Bob Esponja: “The Secret Box/Band Geeks” (2001), calificación 9.8

Attack on Titan: “Midnight Sun” (2019), calificación 9.8

Never forget this moment 💔 pic.twitter.com/dzuvTaHuIj — Attack on Titan (@AttackOnTitanEN) May 2, 2025

La victoria definitiva: El asalto al Top 30

Si nos quedamos en el Top 20, hay un empate de 10 a 10, entre actores reales y dibujos animados. Sin embargo, al abrir el foco hacia el Top 30, la balanza se inclina drásticamente, la animación toma la delantera con 18 de los 30 lugares disponibles.

Producciones como One Piece, Black Clover o la emotiva Clannad han logrado desplazar a series con presupuestos millonarios.

Aunque los rankings de IMDb son datos vivos que cambian día a día, la tendencia histórica es innegable, el público actual ha dejado de ver la animación como un género secundario para elevarla a su lugar como forma de arte único.

La victoria en las plataformas de crítica ya no es una sorpresa, es la nueva realidad.