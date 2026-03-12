Fortnite: Salvar el mundo ¿Cuándo y en qué consolas será gratis ?

Epic Games anunció este miércoles que las personas que quieran defender el mundo de las hordas de monstruos podrán hacerlo de manera gratuita, pues Fortnite: Salvar el mundo será gratis próximamente.

Este 11 de marzo Epic Games lanzó un anuncio que era esperado por muchos, pues esta compañía; que ofrece diversos videojuegos totalmente gratis, ahora también tendrá disponible Fortnite: Salvar el mundo de manera gratuita.

Fortnite: Salvar el mundo estará disponible para que los jugadores puedan luchar de manera gratuita a partir del jueves 16 de abril del 2026, por lo que si aún no te haz aventurado a jugarlo esta es tu oportunidad

Fortnite: Salvar el mundo será gratis para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, PC, Amazon Luna, NVIDIA GeForce Now, y Nintendo Switch 2 a partir del 16 abril, mientras aquellos que habían adquirido este juego de manera previa recibirán potenciadores, cupones y oro.

¿Qué es Fortnite: Salvar el mundo?

En Fortnite: Salvar el mundo los jugadores pueden adentrarse de manera individual o crear partidas con sus amigos para poder superar las zonas más difíciles en equipo y poder conseguir los botines y las mejoras.

En este videojuego de supervivencia los jugadores cuentan con una visión en tercesa persona para poder salvar el undo de los zombis que atacan a los pocos supervivientes que quedaron después de la repentina tormenta mundial.

En Fortnite: Salvar el mundo se puede cooperar entre hasta cuatro jugadores para superar las misiones que se encuentran disponibles en diferentes mapas, en las que deben construir fortalezas alrededor de objetos para poder proteger a los supervivientes.

Fortnite: Salvar el mundo ı Foto: Especial

También deben construir armas y trampas para poder combatir a la especie de zombis que se encuentran en esta nueva Tierra contemporánea, pues estos intentarán destruir todos los objetivos que se hayan logrado.

Cada que los jugadores logren completar las misiones pueden obtener recompensas que les ayudan a mejorar a sus personajes, equipos de apoyo, armas y esquemas de trampas, con los que pueden continuar desafiando misiones cada vez más difíciles.

Estas misiones están divididas en los cuatro mapas del mundo, de los cuales algunos únicamente están disponibles cuando ya se ha logrado avanzar en la historia, mientras que otras cuentan con ubicaciones especiales por tiempo limitado.

Fortnite: Salvar el mundo ı Foto: Especial

