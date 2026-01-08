¿Nicolás Maduro aparece en el mundo de Fortnite? Estos son los objetos disponibles en la tienda

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ahora se encuentra en el mundo de Fortnite, pues en la tienda del famoso videojuego ahora se puede encontrar una skin con su atuendo.

En la tienda de Fortnite los jugadores pueden adquirir productos como atuendos, herramientas de recoleción y gestos que pueden utilizar al momento de jugar dentro de este mundo desarrollado por Epic Games.

En el lote de “Nicolás Maduro” de Fortnite se encuentra disponible el personaje por mil 500 monedas V, la botella que trae en las manos por 300 monedas V, un mote de baile llamado “Yes Pis” por 500 monedas V, el himno de Venezuela por 500 monedas V e incluso el “Misil gringo” que funciona como pico.

Nicolás Maduro en Fortnite ı Foto: daigardo

¿Es real la skin de Nicolás Maduro aparece en el mundo de Fortnite?

El personaje de Nicolás Maduro de Fortnite aparece tal como en fotografía publicada por el presidente estadounidense Donald Trump, pues porta el conjunto Nike que tenía el presidente venezolano al momento de su detención y traslado a Estados Unidos, así como los lentes oscuros y los audífonos.

Pese a que esta imagen tiene incluso un baile incluído en el que se pueden observar más detalles de la skin de Nicolás Maduro, esta imagen fue generada por daigardo, un creador de contenido que genera imágenes con Inteligencia Artificial.

La publicación del creador de contenido ha generado diversas reacciones en redes sociales, pues los usuarios señalan que entraron a Fortnite y no está disponible la skin de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y la canción Yes Peace

El skin de Nicolás Maduro generado con Inteligencia artificial incluye un baile en el que suena la canción “Yes Peace”, y aunque tanto la canción como el baile parezcan simple diversión, existe un trasfondo en ambas.

El creador de contenido Hey Santana es un productor musical de República Dominicano que se ha hecho viral por muchas canciones, incluído un remix que realizó con un video en el que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirigía un discurso al pueblo de Estados Unidos.

Nicolás Maduro en Fortnite ı Foto: Redes Sociales

En dicho discurso, el presidente de Venezuela dice “no a la guerra, no queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica, no war, yes peace”, y la canción generada por el creador de contenido incluso llegó a oídos del dirigente chavista.

Nicolás Maduro posteriormente apareció en diversos eventos públicos portando una gorra con el mensaje “No war, yes peace!”, e incluso bailaba con una expresión alegre cuando repoducían la famosa canción.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump dijo durante una conferencia de prensa, en la que incluso señala que llevan años tras Nicolás Maduro, que Maduro incluso “se sube y trata de imitar un poco mi baile.”

Nicolás Maduro bailando "No war, yes peace" ı Foto: Redes Sociales

