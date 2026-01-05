Juicio de Nicolás Maduro: ¿cuáles son los cargos en su contra y qué penas podría enfrentar?

Estos son los cargos en contra de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es procesado en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico, después de que Washington acusara al chavista de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles que “inundó” a su país con cocaína.

El sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Absolute Resolve en Venezuela, con la cual capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

Primera foto de Nicolás Maduro, tras su captura por autoridades de EU, el sábado. ı Foto: AP

Después, este lunes 5 de enero fue trasladado al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para presentarse a una audiencia inicial. Pero, ¿de qué cargos exactamente se le acusa al líder chavista y qué penas podría enfrentar? Esto se sabe

Estos son los cargos que enfrenta Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Al término de la Operación Absolute Resolve, que terminó con la captura de Maduro, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló los cargos que se le imputan al depuesto presidente de Venezuela.

Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ı Foto: Flickr

Los cargos están relacionados con narcotráfico y la presunta participación de Maduro Moros en el grupo criminal conocido como “Cártel de los Soles”. Los cuatro principales son:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras

¿Cuáles son las penas que podría enfrentar Nicolás Maduro de ser declarado culpable?

En el sistema federal de Estados Unidos, las penas por los delitos imputados a Nicolás Maduro son de las más severas del código penal.

Así, Maduro Moros podría enfrentar un mínimo de 10 años de prisión solo por el delito de conspiración para importar cocaína, o un mínimo de 30 años por el de posesión de ametralladores y dispositivos destructivos.

Nicolás Maduro ı Foto: Reuters

Sin embargo, los cargos interactúan entre sí, y Nicolás Maduro podría enfrentar desde un mínimo de 50 años en prisión hasta cadena perpetua .

¿Nicolás Maduro podría librar la prisión?

Nicolás Maduro cuenta con varios recursos legales por los cuales podría evitar pisar la prisión ante la justicia estadounidense. Entre ellos, se encuentran:

Argumento de la inmunidad soberana : Podría alegar que, como jefe de Estado, goza de inmunidad total y no puede ser procesado por una corte extranjera

Acuerdo de culpabilidad : Nicolás Maduro podría declararse culpable a cambio de una reducción de pena, lo cual implica colaboración plena con Estados Unidos sobre redes de narcotráfico

Impugnación de la captura : La defensa podría argumentar que la captura en Caracas fue un “secuestro” o una violación a la soberanía venezolana, lo cual podría añadir elementos a favor del imputado

“Nolle prosequi”: El presidente de EU, Donald Trump, podría decidir abandonar voluntariamente los cargos, si decide que una transición ordenada en Venezuela es más importante que el juicio; sin embargo, es un escenario muy poco probable

