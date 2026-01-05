Lo que se sabe del juicio de Nicolás Maduro: cargos, estado del proceso y puntos clave

En imagen, una foto del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (fondo) y una ilustración digital alusiva a cómo luciría Nicolás Maduro en un sketch judicial.

En un día histórico para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, será procesado en Nueva York, debido a que Washington lo acusa de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Después de una violenta operación, llamada “Absolute Resolve”, ejecutada el sábado 3 de enero, Maduro Moros fue capturado y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de máxima seguridad.

Nicolás Maduro, bajo custodia de la DEA, el fin de semana, en Nueva York. ı Foto: Especial

Ahora, este lunes 5 de enero, el chavista se presentará en una Corte de Nueva York para su primera audiencia, donde será juzgado por delitos como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, entre otros.

Estos son los puntos clave del histórico juicio a Nicolás Maduro en Nueva York.

Nicolás Maduro Moros, quien llevaba más de diez años como presidente de Venezuela, hasta su captura por Estados Unidos, se presenta este lunes 5 de enero ante una Corte federal en Nueva York para iniciar un proceso por diversos cargos de narcotráfico que se le imputan.

Prisión federal de Nueva York. ı Foto: Especial

Estos son los detalles de la audiencia inicial de Nicolás Maduro:

Lugar : Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan)

Dirección : 500 Pearl Street, Sala 26A

Hora : 12:00 p.m. (Hora local de Nueva York / 11:00 horas en CDMX)

Juez a cargo : Alvin K. Hellerstein

Estatus actual: Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de máxima seguridad

Se espera que Maduro comparezca junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada y enfrenta cargos similares.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ı Foto: IG Cilia Flores

Por otro lado, de acuerdo con reportes internacionales, Maduro Moros será defendido por Barry Pollack, quien también defendió a Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

🇻🇪🇺🇸 | AHORA: El abogado de Julian Assange defenderá a Maduro.



El abogado del fundador de WikiLeaks, Barry Pollack, será el encargado del juicio por narcotráfico y otros cargos. pic.twitter.com/VHeOXxdWdH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 5, 2026

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro?

Desde antes de su captura por Estados Unidos, Maduro ya era un personaje controversial en América Latina, debido a lo que, se acusa, era un control casi dictatorial en Venezuela. Sin embargo, la acusación de Estados Unidos está enfocada específicamente en presuntos nexos con el crimen organizado.

Un espectacular en Colombia, que anuncia la recompensa de EU por Maduro publicada en 2024. ı Foto: Reuters

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que Maduro lideró el grupo criminal Cártel de los Soles, el cual, en colaboración con grupos como las FARC y el Cártel de Sinaloa, buscó “inundar” a Estados Unidos con cocaína.

Así, los cuatro principales cargos por los saque se acusa a Maduro son:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas y dispositivos electrónicos

Conspiración para poseer armas

Estos cargos se basan en una investigación que data de 2020, pero que fue actualizada tras las elecciones venezolanas de 2024, en las que Maduro Moros resultó ganador por lo que, se ha acusado, fue un fraude electoral.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Destacar que, por estos cargos, Nicolás Maduro podría enfrentar desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Mientras tanto, ¿qué pasa en Venezuela?

La captura de Nicolás Maduro provocó conmoción en la comunidad internacional, y generó preocupación sobre un vacío de poder en Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. ı Foto: Reuters

Sin embargo, Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta interina, y ha invitado a Estados Unidos a establecer una “agenda de cooperación” en el marco de la “legalidad internacional” y la “igualdad soberana”.

Lo anterior después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara que su país tomará control provisional de Venezuela y sus recursos, y amagara a Delcy de darle un destino igual o más fuerte que el de Maduro si “no hace lo correcto”.

