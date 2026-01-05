Nicolás Maduro llega a Corte de Brooklyn en NY; hoy comparece ante juez | VIDEO

Imagen de este 5 de enero del 2026.

Nicolás Maduro fue trasladado la mañana de este lunes a la Corte de Nueva York para una primera audiencia por acusaciones de corrupción y narcotráfico.

🚨Nicolás Maduro es trasladado a la Corte de Brooklyn en Nueva York, donde comparecerá ante un juez. 👇🏼pic.twitter.com/fp5QLDBHET — Azucena Uresti (@azucenau) January 5, 2026

Nicolás Maduro comparecerá este lunes dos días después su captura en Caracas en una audaz operación militar de Estados Unidos, que afirma estar “a cargo” del país.

Nicolás Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Detenido en una cárcel en Brooklyn, Nicolás Maduro será presentado ante un juez al mediodía (hora local).

En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

El Presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las nuevas autoridades venezolandas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La nueva líder, ex vicepresidenta de Nicolás Maduro, dijo el domingo por la noche que estaba lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

