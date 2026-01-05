Miradas y presiones se centran en la interina de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer la presión política sobre Venezuela al lanzar una advertencia directa contra Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y actual presidenta encargada del país, tras la captura de Nicolás Maduro. En una entrevista con la revista The Atlantic, el magnate afirmó que la funcionaria podría enfrentar consecuencias incluso mayores que las del líder chavista si no responde a las exigencias planteadas desde Washington.

El republicano realizó la entrevista telefónica a su llegada a su campo de golf en West Palm Beach, Florida, donde defendió la decisión de capturar a Maduro y justificó la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela. “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más grande que Maduro”, afirmó, en referencia a Rodríguez, luego de que esta declarara que su país defendería sus recursos naturales frente a intereses externos.

Delcy Rodríguez, junto al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 22 de agosto de 2025. ı Foto: Reuters

El Dato: El líder opositor Edmundo González dijo que, “como presidente de los venezolanos”, las fuerzas armadas de Venezuela deben “hacer cumplir” su victoria electoral de 2024.

“Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, sostuvo el sábado Trump, una afirmación que quedó rápidamente desmentida por la reacción pública de la dirigente venezolana. Horas después, Rodríguez calificó la operación estadounidense como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y sostuvo que Venezuela no “va a ser colonia de nadie”, mensaje que fue interpretado en Washington como una ruptura con cualquier entendimiento inicial.

Ayer, Delcy Rodríguez escribió en X que su país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. “Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EU y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia”.

El Tip: El Gobierno de Venezuela difundió una imagen para exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, quienes fueron capturados el sábado.

“Extendemos la invitación al gobierno de los EU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”.

Más tarde Trump demandó a Rodríguez “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas. “Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, indicó. Cuando le preguntaron qué otras “cosas” iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país.

REACOMODO DEL PODER. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, al considerar la situación como excepcional y de fuerza mayor, sin definir aún si la ausencia del líder chavista debe considerarse temporal o absoluta. La decisión se sustentó en el artículo 234 de la Constitución, que establece la suplencia del jefe del Ejecutivo por parte del vicepresidente.

80 personas murieron durante la detención de Maduro el sábado

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresó su respaldo a esa resolución, aunque reiteró que Nicolás Maduro es, a su juicio, el presidente constitucional del país. En un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el alto mando militar exigió la liberación inmediata del mandatario y de la primera dama, y calificó la operación estadounidense como un “cobarde secuestro”.

Padrino aseguró que la institución castrense se mantiene “unida y cohesionada” frente a lo que describió como una agresión extranjera, y anunció la activación del estado de conmoción exterior, un tipo inédito de excepción que otorga facultades especiales al Estado. Entre ellas se incluyen la movilización militar en todo el territorio y el control inmediato de infraestructuras estratégicas, en particular las vinculadas al sector energético.

Altos funcionarios del gobierno venezolano cerraron filas en torno al chavismo. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, llamó a la población a no caer en provocaciones y sostuvo que el oficialismo mantiene el control institucional del país. “Aquí la unidad de la fuerza revolucionaria está más que garantizada, y aquí hay un solo presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”, afirmó en un mensaje difundido por el partido gobernante.

2020 año en el que Maduro fue acusado formalmente en NY

En el plano internacional, la operación estadounidense fue considerada la intervención más controvertida en América Latina desde la invasión de Panamá hace 37 años. Rusia y China criticaron abiertamente a Washington y cuestionaron la legalidad de la captura de un jefe de Estado extranjero, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia para abordar el caso.

Mientras tanto, en Venezuela, la vida cotidiana transcurrió entre el nerviosismo y una frágil normalidad. Hubo marchas oficialistas, comercios abiertos de forma intermitente y ciudadanos abasteciéndose de productos básicos. La captura de Maduro, su traslado a un centro de detención federal en Nueva York y la amenaza directa de Trump contra Delcy Rodríguez han colocado al país en un punto de inflexión, con un futuro inmediato marcado por la incertidumbre política, militar y diplomática.

POSTURA DE EU. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aclaró ayer que Washington no gobernará Venezuela de manera directa tras la captura de Nicolás Maduro, sino que administrará la “dirección” que tome el país mediante mecanismos de presión ya en marcha. Sus declaraciones buscaron matizar los dichos de Donald Trump, quien un día antes afirmó que su país gobernaría la nación sudamericana hasta concretar una transición.

En entrevistas televisivas, Rubio explicó que la principal herramienta será el bloqueo impuesto a los buques petroleros que transporten crudo venezolano. Señaló que los tanqueros sancionados podrán ser incautados con órdenes judiciales estadounidenses, tanto a su entrada como a su salida, como parte de la estrategia para influir en las decisiones del nuevo liderazgo en Caracas.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que Washington espera que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez adopte un rumbo distinto al de Maduro y consideró que existen condiciones para negociar con ella, a diferencia del exmandatario. Al mismo tiempo, reconoció a la opositora María Corina Machado, aunque sostuvo que gran parte de su movimiento ya no está presente en el país.

Rubio negó que exista una guerra contra Venezuela y afirmó que la prioridad de Estados Unidos es proteger sus intereses, en particular el combate al narcotráfico. Añadió que las conversaciones sobre elecciones son prematuras y que cualquier evaluación se hará en función de las acciones del nuevo poder en Caracas.

También advirtió que su país seguirá con el ataque a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico que Washington realiza en el Caribe, asimismo, insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados. “Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, dijo Rubio.

La zarina, el puño de hierro del poder

Por Redacción

DELCY RODRÍGUEZ fue declarada presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Con 56 años, es una de las figuras más influyentes y temidas del poder venezolano, reconocida por su disciplina política, su apego a la ortodoxia económica y su cercanía con sectores empresariales, sin abandonar la defensa del proyecto socialista que ha marcado al país en medio de una profunda crisis.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez. ı Foto: Reuters

Apodada la zarina por su acumulación de poder, Maduro solía llamarla tigresa por su lealtad y firmeza. Desde 2018 ocupa la Vicepresidencia y ha concentrado funciones clave como los ministerios de Hacienda y de Petróleo, además de haber sido canciller, ministra de Comunicaciones y presidenta de una legislatura oficialista. Su labor se coordina estrechamente con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Hija del guerrillero Jorge Antonio Rodríguez, fallecido bajo custodia policial en 1976 en un caso que su familia denunció como tortura, Delcy se formó como abogada laboralista y realizó estudios de posgrado durante nueve años en Francia e Inglaterra. En lo personal, comparte con su hermano su afición por el tenis de mesa y es conocida por vestir marcas de lujo en actos públicos.

Los Residentes observan un complejo de apartamentos dañado, ayer. ı Foto: AP

Jesús Linares, retira una pintura del héroe independentista Simón Bolívar, ayer. ı Foto: AP

El “infierno” cárcel federal donde está recluído Maduro

› Redacción

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), prisión federal donde se encuentra recluido Nicolás Maduro, es considerado una de las cárceles con peor reputación de Estados Unidos. Situada en el distrito de Brooklyn, la instalación ha sido descrita por exreclusos como un “infierno en la Tierra”, debido a la escasez de personal, la violencia interna y las duras condiciones de vida en las celdas.

Agentes de seguridad vigilan el Centro de Detención Metropolitano, el 3 de enero. ı Foto: Especial

El MDC es la única prisión federal activa en la ciudad de Nueva York desde el cierre del Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan y alberga a alrededor de 1,200 internos que esperan juicio en tribunales federales. Por sus instalaciones han pasado reclusos de alto perfil como Joaquín El Chapo Guzmán, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el rapero Sean Diddy Combs.

Entre las denuncias más severas está la de Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, quien calificó su reclusión como “inhumana, cruel y degradante”. El exsecretario mexicano Genaro García Luna también reportó homicidios y apuñalamientos dentro del penal. En 2020, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, describió celdas repugnantes, camas de acero y aislamiento inicial sin acceso a libros.

En 2019, la prisión enfrentó protestas tras permanecer días sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. El hecho derivó en una investigación federal y en una indemnización millonaria para los reclusos afectados por las condiciones extremas.

Un migrante venezolano celebra con la bandera del país frente al Centro de Detención Metropolitano, el 3 de enero. ı Foto: AP

Maduro y Flores comparecen este lunes en NY

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un juez federal en Nueva York, confirmó un portavoz del tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos. La audiencia está programada para las 12:00 horas, tiempo local, y será la primera ocasión en que ambos enfrenten a la justicia estadounidense por cargos penales, luego de haber sido extraídos de Venezuela durante un operativo militar realizado el sábado en Caracas.

De acuerdo con información proporcionada a CBS News, Maduro y Flores llegaron a Nueva York la tarde del sábado, horas después de ser sacados de su residencia en la capital venezolana y trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima, desde donde fueron enviados a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales.

Maduro ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn alrededor de las 20:52 horas del sábado, tiempo del este. No estaba previsto que fuera alojado en un pabellón propio sino hasta más avanzada la noche. Hasta ese momento, se desconocía el estatus de confinamiento de su esposa.

La acusación sostiene que, durante más de 25 años, altos funcionarios venezolanos abusaron de sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. También se señala a Flores por presunta participación en negociaciones y sobornos relacionados con el narcotráfico. Maduro ha negado en el pasado todas las acusaciones en su contra.

Seis países rechazan acción militar venezolana

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron ayer las acciones militares ejecutadas de manera unilateral en territorio de Venezuela, donde fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En un comunicado conjunto, expresaron su profunda preocupación y advirtieron que estos hechos contravienen principios esenciales del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía de los Estados.

Los seis países también manifestaron inquietud ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su país gobernará Venezuela hasta que exista una transición que consideró “segura” y “apropiada”.

Ante este contexto, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay subrayaron que la crisis venezolana debe resolverse únicamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas. Reiteraron que sólo un proceso político inclusivo puede conducir a una solución democrática y sostenible.

Caída de Maduro: desean 8 de cada 10 venezolanos regresar a su país

› Por Ivan Ortiz

El venezolano Ernesto Moreno, quien migró a la Ciudad de México en 2023, ve cada día más cerca su sueño de regresar a su hogar desde que el presidente Nicolás Maduro Moros fue detenido y extraído por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

El hombre si bien ya analiza esa posibilidad, mencionó a La Razón que aún es pronto para retornar a su país, ya que aún hay riesgos que complicarían su retorno o su estancia.

El Dato: Venezolanos se reunieron ayer en el Parque Lincoln, en Miguel Hidalgo, para celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos.

“Hasta que no hagan una limpia de todo el gobierno de Nicolás Maduro yo no puedo regresar a Venezuela. Yo sí puedo tardar uno o dos años sin regresar hasta que todo se limpie. Esa transición va a tardar un poco”, explicó.

Ernesto Moreno contó que huyó de su nación tras ser perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, pues formó parte de los comandos de la opositora María Corina Machado. La Guardia Nacional Bolivariana llegó a su casa a golpearlo a él y a sus familiares, así que tuvo que migrar hacia la capital mexicana.

Desde finales de 2023, el venezolano vende arepas y patacones en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, por ello celebró que el vecino del norte plantee gobernar el país sudamericano.

13 años se mantuvo Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela

“Yo prefiero ser gobernado por Donald Trump que por un presidente inepto que dejó que cayera la economía.

“Unos y otros dicen que se va a robar el dinero y el petróleo, pero ¿qué pasa con Rusia, Corea y China? Todos están chupándose de Venezuela. Entonces, yo prefiero que Estados Unidos administre el petróleo de Venezuela. Que roben, pero que nos dejen. aunque sea la arepita”, sostuvo mientras picaba cebollas para el alimento que oferta.

La madrugada del 3 de enero fuerzas armadas estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras invadir el territorio sudamericano con un operativo especial. En conferencia, Donald Trump aseguró que gobernará el país para garantizar “una transición segura”. El político es acusado por narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

14 mil 912 venezolanos estimó el Inegi que vivían en la ciudad en 2020

El propósito central de la intervención, aseguró el magnate estadounidense, fue el control del petróleo. De ahora en adelante, el principal recurso de Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, pasará a manos de empresas privadas de Estados Unidos.

Organizaciones civiles estiman que aproximadamente ocho de cada 10 migrantes venezolanos y venezolanas en la Ciudad de México estarían dispuestos a regresar a su país, en particular a partir de la detención y extracción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por parte del Gobierno de Estados Unidos, perpetrado el 3 de enero, estiman organizaciones civiles.

El director de la organización Venezolanos en México, Francisco D’Angelo, mencionó que “es muy alto el nivel de la población migrante que quiere regresar, si se dan las condiciones para ello”.

“El 80 por ciento de los venezolanos aquí afuera quiere regresar, diría a partir de la gente a la cual acompañamos. Yo creo que el país va a mejorar”, comentó.

La directora de Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C., July Rodríguez, respaldó esta estimación y señaló que hay muchas dificultades burocráticas para retornar a la nación bolivariana.

“Hay muchos venezolanos que ya están pensando regresar para sacar el país adelante. Es un tema preocupante porque Venezuela todavía no está libre. Es mucho más difícil si las personas no tienen un documento de identidad, porque la embajada no está emitiendo salvoconductos desde 2024”, apuntó Lucy Rodríguez.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, en México hay 52 mil 948 venezolanos y la Ciudad de México tiene la mayor con 14 mil 912.

Las personas entrevistados rechazaron que Estados Unidos haya intervenido Venezuela y celebraron la detención de Nicolás Maduro, quien gobernó el país por 13 años con un largo historial de violaciones a derechos humanos.

Ernesto Moreno confió que a futuro llegue al poder el opositor Edmundo González, quien perdió contra Nicolás Maduro en 2024, en unos comicios señalados por fraude electoral; sin embargo, el periodista Armando Martínez, quien hace 10 años migró a la Ciudad de México por el chavismo y en busca de una vida mejor, no sabe si regresar a su país, pues no hay información clara de lo que puede pasar.

“En este momento hay más preguntas que respuestas. Tenemos la caída de un dictador, pero no de la dictadura. Nicolás Maduro ahora está preso, pero toda la cúpula chavista sigue mandando en Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos permitió eso? Puede que la situación empeore y la gente huya, con lo cual va a ser peor el remedio que la enfermedad.

“Las declaraciones de Trump indican que van a buscar una transición de la mano del chavismo. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué va a pasar con el petróleo venezolano bajo las compañías norteamericanas? ¿Ese dinero irá a los venezolanos?”, cuestionó.

Venezolanos protestan ayer contra la intervención de EU. ı Foto: David Patricio›La Razón

Por su parte, la capitalina Mitchel Lomeña, originaria de Venezuela, siente incertidumbre, pero también optimismo en regresar a su país.

“Venezuela está en una etapa de incertidumbre, pero también de posibilidad y de esperanza. No creo en cambios mágicos inmediatos y mucho menos que Trump sea un salvador. Eso sería demasiado irresponsable e ignorante”, explicó la doctora en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mitchel Lomeña migró a la capital mexicana en 2016, dijo, por el acoso del régimen chavista, con la esperanza de darles una vida digna a su familia. Desde entonces, la médica mantiene con sus ingresos a su mamá, hermana y abuela, residentes en Venezuela.

“Cuando llegué a la Ciudad de México tenía 300 dólares. Empecé como ambulante y después trabajaba 30 horas diarias en un Oxxo por 800 pesos semanales. Ahora tengo mi propio consultorio y sería muy difícil abandonarlo todo de nuevo.

“Para mí, amar a Venezuela ya no sólo es regresar, sino seguir alzando la voz de forma crítica, responsable y neutral”, dijo.