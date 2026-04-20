EU intercepta buque iraní; negociación de paz otra vez en vilo al agonizar la tregua

La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló ayer a máximos, luego de acusaciones mutuas de violación al alto el fuego y el ataque de ambos bandos a buques, en tanto que las negociaciones para poner fin al conflicto siguen vilo a tres días del vencimiento de la tregua pactada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio cuenta que el Ejército de su país atacó y custodió un buque de gran tonelaje de bandera iraní que intentó cruzar el golfo de Omán, sobre el cual Washington mantiene un bloqueo.

El Dato: Irán cuenta con complejos de túneles profundos, algunos a 500 metros bajo tierra, que almacenan y protegen miles de misiles, dificultando su destrucción.

A través de una publicación en la red Truth Social, el mandatario estadounidense narró que un buque de carga con bandera iraní llamado Touska, procedente de China, “de casi 900 pies de largo y que pesa casi tanto como un portaviones”, intentó cruzar “nuestro bloqueo naval”.

Señaló que la tripulación iraní se negó a obedecer, por lo que “nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los marines de los Estados Unidos tienen la custodia del buque”.

El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según dijo Trump, debido a su historial de actividades ilegales.

2 semanas de tregua pactaron Irán y Estados Unidos

En respuesta, un alto mando militar de Irán señaló que su ejército atacó con drones en la madrugada de este lunes embarcaciones militares estadounidenses en el estratégico estrecho de Ormuz, en lo que supone uno de los episodios más graves de las últimas semanas en la región. Esta información no fue confirmada por Estados Unidos.

Por la mañana el magnate reprobó los disparos dirigidos contra un barco francés y un carguero del Reino Unido en el estrecho de Ormuz, lo que dijo, fue una violación total de alto el fuego. Advirtió que es la última oportunidad y de no alcanzar un acuerdo, Estados Unidos “destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”.

“Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡Se acabó la amabilidad!”, escribió Trump.

52 días lleva el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán

“Si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer, lo que otros presidentes debieron haber hecho durante los últimos 47 años”, dijo.

Agregó en un mensaje dominado por una retórica más dura: “Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán... caerán rápido, caerán fácilmente”.

NEGOCIACIÓN, EN VEREMOS. Trump envió ayer a una delegación a Paquistán encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances en el diálogo.

Un funcionario de la Administración republicana también afirmó que Vance estará acompañado del enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.

Mientras Teherán, tras ese anuncio condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, según informó la agencia Tasnim. Dijo que no tiene por el momento previsto enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones con EU en Islamabad.

El Tip: El programa de misiles balísticos de Irán es el más grande de Oriente Medio y desempeña un papel clave en su estrategia militar.

TRAZAN “LÍNEA AMARILLA”. Israel utilizó ayer por primera vez la expresión para delimitar su ocupación sobre el sur del Líbano, la misma terminología que aplica en la Franja de Gaza. La “línea” dibuja una franja de control que se adentra hasta 10 kilómetros en territorio libanés, donde Tel Aviv mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (mismo número que antes de la tregua), además de una zona marítima que controla la Armada israelí. La franja de la “línea amarilla” ocupada incluye decenas de municipios.

El Ejército israelí en un comunicado justificó que las tropas abrieron fuego desde ella —pese al alto el fuego—ante la cercanía al otro lado de esta línea de presuntos milicianos de Hezbolá que representaban “una amenaza inmediata”.

ESPAÑA VA CONTRA ISRAEL. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que mañana durante la reunión en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la Unión Europea para analizar la guerra en Oriente Medio pedirá romper el acuerdo de asociación con Teherán, pues consideró que el gobierno de Benjamin Netanyahu “viola el derecho internacional” con sus campañas bélicas.

“Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel”, porque “aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea; es así de simple, así de sencillo”, subrayó.

No obstante, dejó en claro que España es un “pueblo amigo” de Israel, pero insistió en que ello no implica compartir un “atropello” del derecho internacional que se está traduciendo en sufrimiento.

Petroprecios se disparan de nuevo

Por Redacción

Tras el intercambio de ataques a buques por parte de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo y el gas se dispararon otra vez al inicio de operaciones del mercado asiático.

El precio del West Texas Intermediate (WTI), referencial del mercado estadounidense de crudo, aumentaba 5.3% a 88.31 dólares el barril, y el del Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 4.8% a 94.67 dólares.

El WTI llegó a aumentar más de 8% durante la mañana del lunes, antes de moderar el alza.

Los precios del petróleo cayeron la semana pasada ante la perspectiva de que Estados Unidos e Irán reanudarían las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Teherán descartó este lunes participar en las conversaciones en Islamabad por el bloqueo de sus puertos.

El analista Chris Weston señaló que el decomiso del carguero iraní y la amenaza de represalia de parte de Teherán impactarán los mercados, agregando que “con los flujos por Ormuz paralizados, los operadores reevalúan las probabilidades y el calendario para una normalización logística, ajustando sus posiciones”.