Paso a paso de cómo activar Liquid Glass en WhatsApp

Seguramente has visto en redes sociales que una de las nuevas actualizaiones de los iPhone se encuentra la opción de Liquid Glass disponible también para WhatsApp y te preguntas por qué en tu celular no se ha activado esta apariencia.

Liquid Glass es la nueva interfaz que Apple tiene para los usuarios de iPhone, esta permite que la apariencia gráfica de los dispositivos pueda verse totalmente unificada y totalmente personalizada.

La primera vez que pudimos ver Liquid Glass fue en junio del 2025 en la Apple Worlwide Developers Conference, y hasta ahora es una de las favoritas de los usuarios a los que les gusta hacer match entre el fondo de pantalla y las aplicaciones.

Liquid Glass ı Foto: Especial

¿Cómo activar Liquid Glass en WhatsApp?

Si quieres activar Liquid Glass en tu WhatsApp para ver un diseño mucho más moderno y fluido como en la pantalla de inicio de iPhone únicamente debes seguir los siguientes pasos.

Es importante tomar en cuenta que esta nueva actualización no está llegando para todos, pues se está realizando de manera progresiva, lo que quiere decir que se irá activando por fases.

Puedes comprobar si es que eres uno de los primeros usuarios en tener esta actualización directamente en tu aplicación de WhatsApp, únicamente basta con ver la barra de pestañas de abajo, pues este es un indicador importante.

Liquid Glass ı Foto: Especial

Antes de todo debes checar si tienes tu aplicación actualizada en caso de que tengas desactivadas las actualizaciones automáticas, esto puedes hacerlo directamente en la App Store de tu dispositivo.

Una vez que cuentes con la última versión de WhatsApp puedes ver si la barra de la parte superior de tu pantalla continúa viéndose como siempre, esto significa que aún no cuentas con la opción de Liquid Glass disponible.

Diferencias entre WhatsApp con y sin Liquid Glass ı Foto: Especial

Pero no hay de que preocuparse, pues la apariencia visual de efecto transparente en las capas llegará a todos los usuarios que cuenten con la última actualización de iOS disponible, pues el rediseño de ajusta automaticamente.

La opción Liquid Glass de WhatsApp está disponible en modo oscuro y en modo claro, por lo que no importa cuál opción prefieras, siempre tendrás disponible este efecto traslúcido en tu aplicación.

Si no te gusta la apariencia de Liquid Glass esta no puede ser desactivada por completo pero sí se puede atenuar en la opción reducir transparencia.

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