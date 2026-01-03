Este es el traje Nike con el que Nicolás Maduro fue detenido ¿Cuándo cuesta y dónde comprarlo?

El pants Nike Tech Fleece que usó Nicolás Maduro en su detención

Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos tras un bombardeo en Venezuela que culminó en su captura junto con su esposa Cilia Flores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien compartió en redes sociales la primera imagen de Nicolás Maduro detenido, esposado y con los ojos y oídos tapados.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la imagen fue la ropa que llevaba puesta Nicolás Maduro.

Este es el traje de Nike que usó Nicolás Maduro cuando la capturaron

El traje que usó Nicolás Maduro cuando lo detuvieron es un conjunto de la marca Nike, llamado Nike Tech fleece de su colección Tech.

Se trata de un pants y una sudadera en color gris claro, con los bolsillos en color negro.

Pants de Nike que usó Maduro en su detención ı Foto: Especial

¿Cuánto cuesta el pants Nike Tech fleece que usó Maduro?

Este atuendo tiene un costo de 3 mil pesos en la página de Amazon. Sin embargo, en la página de Nike está la versión de material elástico que tiene un costo de 2,499 pesos pero como tiene descuento de 30% cuesta 1,749 pesos mexicanos.

Traje Nike Tech Fleece ı Foto: Especial

¿Dónde comprar el traje Nike que só Maduro?

El traje se encuentra disponible en la página de Amazon bajo el nombre de Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner - Sudadera con Capucha para Hombre Chaqueta polarHombre.

El atuendo también está disponible en color rojo, negro y beige con gris.

Esta no es la primera vez que un atuendo de un detenido por narcotráfico se hace viral.

Hace 10 años cuando El Chapo Guzmán gozaba de su libertad escondido en Sinaloa, se reunió con los actores Sean Penn y Kate del Castillo.

En dicha reunión, El Chapo usó una camisa de satín color azul que tenía patrones de estampado, la prenda se volvió viral, todos los usuarios de Internet querían saber de qué marca era esta prenda.

La camisa del Chapo Guzmán era de la marca Barabas Men, la cual compartió en redes sociales el comparativo de la imagen de la camisa.