¿Quién es Cyberleek, el responsable de la filtración de Lucia en GTA VI?

Las redes sociales estallaron este lunes después de que el hacker de GTA VI, Cyberleek, filtró imágenes del juego en donde el personaje de Lucía aparece desnudo, después de haber hecho lo mismo con el de Jason.

Esto generó sorpresa y curiosidad sobre la identidad del misterioso hacker, la cual evidentemente permanece anónima, puesto que de ser pública, podría resultar en problemas legales en su contra. En La Razón te contamos todo lo que se sabe en torno a su figura.

Cyberleek ha cumplido su palabra y su nueva filtración de GTA 6 muestra a Lucía completamente desnuda en un vídeo. pic.twitter.com/Q3oCrTWEXP — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) October 11, 2026

¿Quién es Cyberleek?

CyberLeek es la identidad anónima adoptada por un filtrador y hacker (o colectivo) que cobró una enorme notoriedad tras obtener acceso a material confidencial y versiones preliminares en desarrollo (builds) de Grand Theft Auto VI.

Sus primeras filtraciones aparecieron en agosto con breves clips de jugabilidad del protagonista Jason, pero en octubre escaló significativamente su actividad al difundir videos de hasta 25 minutos.

Estos clips revelaban mecánicas de personalización, combates, conducción y detalles del prólogo e historia de los protagonistas, Jason y Lucía. El elemento más llamativo y controversial de la estrategia de CyberLeek ha sido la monetización de sus filtraciones mediante el mercado de las criptomonedas.

Cyberleek queria que o market cap da CRIPTOMOEDA chegasse em US$ 30 MILHÕES para liberar a BUILD JOGÁVEL do GTA 6! 🤯



No entanto, a moeda DESPENCOU para US$ 1,7 milhão, ficando muito abaixo da meta estipulada. pic.twitter.com/OnmskZSvsg — Central GTA BR (@CentralGTABR) October 13, 2026

El hacker lanzó su propia moneda meme (memecoin), $CYBERLEEK y condicionó la liberación de videos en resolución 4K, escenas sin censura de los personajes y hasta una versión ejecutable completa a que su criptomoneda alcanzara metas financieras de hasta $30 millones de dólares.

Le ventaja de CyberLeek frente a GTA está a punto de terminar, ya que será el próximo 19 de noviembre que se estrenará la versión oficial del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Cabe mencionar además que la estrategia del hacker no funcionó, pues su moneda ha colapsado.

🚨 A moeda Cyberleek despenca, provando que a estratégia do hacker foi um fracasso.



Mas se ele tiver uma build jogável, a chance de vazar continua gigante!



A Rockstar precisa continuar as investigações, um vazamento desse nível seria catastrófico. pic.twitter.com/6UD8NVGz4P — Portal Viciados (@PortalViciados) October 12, 2026

¿Quieres saber más?

Filtración de hacker de GTA VI ahora exhibe a Lucía desnuda

¿Quién es Manni L Pérez, la actriz que ‘interpreta’ a Lucía en GTA 6?

¿Gracie Bon en GTA 6? Influencer panameña asegura que aparecerá en el videojuego

Filtran gameplays de GTA 6 en redes sociales | VIDEOS