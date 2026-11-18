Representación digital de una de las sondas Voyager de la NASA

Este miércoles la NASA compartió información sorprendente, pues confirmó que la Voyager 1 se encuentra a un día luz de la Tierra, logrando esta hazaña a 36 años desde que apagó sus cámaras.

Por medio de redes sociales, la NASA informó que “un pequeño fragmento de nuestro planeta” se encuentra viajando por el espacio interestelar, pues la Voyager 1 ya se encuentra a un día luz de distancia de la Tierra.

Esto quiere decir que la nave lanzada en 1977 se encuentra a aproximadamente 26 mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra, convirtiéndose así en el primer objeto creado por los seres humanos en llegar tan lejos.

Just 34 minutes before its cameras were turned off in 1990, Voyager 1 captured this iconic view of Earth – a pale blue dot in the vastness of space.



Today, Voyager 1 is one light-day away from Earth. A little piece of our planet journeying through interstellar space. 🌎💙 pic.twitter.com/HOlmoKK4P6 — NASA Earth (@NASAEarth) November 18, 2026

¿Qué hay dentro de la Voyager 1 y cuándo salió del Sistema Solar?

La Voyager es la sonda espacial que más lejos ha llegado, esto luego de haber sido lanzada el 5 de septiembre de 1977 con el propósito de realizar sobrevuelos a Júpiter y Saturno.

Esta sonda de la NASA logró entrar al espacio interestelar y abandonar el Sistema Solar en agosto del 2012, convirtiéndose en la primera que salió de la hielosfera y obtener mediciones del entorno estelar; además, desde entonces esta continúa recopilando varios datos.

Con esta nave la NASA ha logrado lo siguiente:

Descubrir un delgado anillo alrededor de Júpiter y dos nuevas lunas jovianas: Tebe y Metis

Encontrar cinco nuevas lunas en Satrno, así como un nuevo anillo denominado anillo G

Esta fue primera nave espacial en cruzar la heliosfera, el límite donde las influencias externas a nuestro sistema solar son más fuertes que las de nuestro Sol

Es el primer objeto fabricado por el ser humano en aventurarse por el espacio interestelar

Ingenieros aseguran la cubierta del disco de oro de Voyager 1 en esta imagen de archivo de 1977 ı Foto: NASA/JPL-Caltech

Entre las fechas y logros más destacables de la La Misión Interestelar Voyager (VIM, por sus siglas en inglés), la cual uscaba extender la exploración del espacio, son:

Convertirse en el objeto hecho por el ser humano más lejano que existe cuando, a una distancia de 69,4 UA del Sol, “adelantó” a la sonda Pioneer 10: 17 de febrero de 1998

Alcanzar el choque de terminación y entró en la heliofunda: 16 de diciembre del 2004

Convertirse en la primera en salir de la heliosfera y en comenzar a obtener mediciones del entorno interestelar: 25 de agosto de 2012

Convertirse en el objeto creado por los seres humano más alejado de la Tierra: 21 de agosto del 2024

Imagen de Voyager 1 en Eyes on the Solar Sistem ı Foto: Captura de pantalla

Al interior de esta nave se encuentra un mensaje dirigido a posibles civilizaciones extraterreste, el cual está en un objeto en forma de disco de cobre bañado en oro de 30 centímetros de diámetro, con símbolos grabados en los que se indica la ubicación de la Tierra.

Este contiene:

Saludos en 55 idiomas

35 sonidos de la vida en la Tierra

90 minutos de música que abarcan desde Mozart y Bach hasta Chuck Berry y Blind Willie Johnson

115 imágenes de la vida en la Tierra

Saludos grabados del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y del entonces secretario general de la ONU, Kurt Waldheim

Voyager 1 is now one light-day from Earth!



Join @NASA scientists and mission leaders tomorrow, Nov. 19 at noon EST for a discussion about this historic milestone, the science Voyager 1 and 2 are still collecting in interstellar space, and the challenges of keeping these… pic.twitter.com/bCyxmxwZYB — NASA Science (@NASAScience_) November 18, 2026

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