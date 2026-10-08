Kuri rechaza ruptura con la Federación por academia

El mandatario estatal (c.), ayer, durante la entrega de premios en contraloría social.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, rechazó que las diferencias con la Presidenta Claudia Sheinbaum por la Academia Internacional de Capacitación Policial representen una ruptura con el Gobierno federal. Defendió su actuación ante los cuestionamientos sobre la participación de Estados Unidos en el proyecto, aseguró que nunca haría algo contra México y confirmó conversaciones con autoridades federales para resolver las diferencias.

“Nunca haría yo algo en contra de mi país y siempre lo haría con la ley”, respondió, al ser cuestionado sobre la molestia que mostró la mandataria federal por la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo, a la cual asistió el embajador estadounidense Ronald Johnson.

Consideró que las observaciones presidenciales pudieron surgir de información que no reflejaba el alcance de la iniciativa. “Yo creo que el panorama que ella se imaginó o que le habían pasado no es el correcto”, expresó el panista, momentos antes de acudir a la entrega del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026.

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El Dato: EL martes, el presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, calificó como superado el diferendo entre el mandatario estatal y la Presidenta por este tema.

Sobre una posible fractura con Sheinbaum, rechazó cualquier distanciamiento y aseguró que las diferencias por la academia no afectarán la coordinación entre ambas administraciones: “No, de ninguna manera. Nosotros seguiremos trabajando de cerca con la Federación”.

El mandatario también confirmó que estableció comunicación con los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, para abordar los procedimientos que debe cumplir la nueva academia de formación policial en materia de cooperación internacional.

De acuerdo con Kuri, las autoridades federales ofrecieron respaldo para dar continuidad al proyecto. “Ya inclusive la Presidenta lo ha dicho, y también el canciller, que tendremos el acompañamiento”.

Respecto a las investigaciones que mencionó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el panista aseguró que todavía no recibe ninguna comunicación oficial, aunque manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades federales en este tema.

Lejos de prolongar el desencuentro con el Gobierno federal, Kuri optó por dejar atrás los cuestionamientos a la academia y continuar con su agenda de seguridad: “El propio Senado de la República dio por terminado este asunto, yo lo celebro y hay que seguir trabajando”.

En cuanto al acto del viernes pasado, el panista aclaró que la colocación de la primera piedra tuvo únicamente carácter protocolario y que durante el encuentro no hubo acuerdos formales ni intervención de agentes extranjeros. También aseguró que su gobierno notificó previamente a la SRE sobre la visita diplomática.

“No se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó, al defender el procedimiento que siguió su administración para presentar el proyecto.

El gobernador señaló que Querétaro todavía debe definir el plan de estudios y las actividades de formación antes de iniciar los trámites correspondientes ante las dependencias federales.

Aseguró que cualquier colaboración con instituciones extranjeras atenderá los mecanismos que establece la legislación mexicana. También defendió los vínculos que Querétaro mantiene desde hace años con diversas representaciones diplomáticas, particularmente con la Embajada de EU, mediante programas de capacitación para integrantes de la Policía Estatal.

El mandatario destacó que numerosos agentes han recibido preparación de instituciones internacionales y consideró importante conservar esos mecanismos para fortalecer las capacidades de las corporaciones locales.

Además, Kuri explicó que la academia contempla materias que van más allá de la formación operativa, entre ellas, prevención del lavado de dinero y conocimientos técnicos para enfrentar distintas modalidades delictivas.

“Yo creo que todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”, sostuvo el funcionario, al señalar que cada especialidad requiere preparación específica y procedimientos institucionales.

El gobernador queretano insistió en que su administración conservará esos vínculos internacionales y continuará el proyecto de formación policial, sin apartarse de las disposiciones federales: “Seguiremos trabajando de cerca con aquéllos que quieran apoyar al gobierno”.

El panista finalmente destacó que la visita del embajador Johnson no se limitó a la academia policial, pues también abordaron el programa Beca Embajadores y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).