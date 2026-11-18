Un nuevo video de una confrontación entre vecinos comenzó a circular en redes sociales y despertó recuerdos de una de las polémicas más comentadas de 2025. Las imágenes muestran a una mujer discutiendo con varias personas en un fraccionamiento de Querétaro, luego de que su perro se acercara a las aves de un lago artificial.

El incidente ocurrió en el fraccionamiento Zakia, ubicado en el municipio de El Marqués, donde habitantes del lugar cuestionaron el comportamiento de la dueña de la mascota. La discusión escaló hasta los insultos y los reclamos frente a otros residentes.

Sin embargo, más allá del conflicto, el video llamó la atención por una sospecha que comenzó a circular entre los internautas: la posibilidad de que la protagonista sea Ximena Pichel, conocida en redes sociales como ‘Lady Racista’.

"Lady racista" ı Foto: RRSS

¿La mujer es ‘Lady Racista’?

En la grabación se observa a varios patos que intentan alejarse de un perro que nada y se mueve detrás de ellos en el lago. Ante esta situación, algunas personas comienzan a reclamar a la propietaria y a pedirle que retire al animal para evitar que continúe persiguiendo a las aves.

Durante el intercambio, una mujer lanza piedras para intentar ahuyentar al perro, mientras la dueña de la mascota responde de manera agresiva y se acerca a confrontarla. En el video se escuchan expresiones como: “¿Eres el dueño de aquí?”.

La discusión continúa mientras otras personas intentan llamar la atención de una mascota mediante silbidos y gritos.

Ante la difusión de las imágenes, vecinos del fraccionamiento buscan identificar formalmente a la mujer para determinar las acciones legales que podrían emprender.

La comparación con ‘Lady Racista’ surgió por las sospechas de usuarios de redes sociales, quienes señalaron que podría tratarse de Ximena Pichel. No obstante, no hay elementos confirmados que permitan asegurar que sea la misma persona.

Pichel se volvió viral en 2025 después de que circulara un video en el que protagonizó una confrontación con un policía en la Ciudad de México, durante la cual lanzó expresiones racistas. De acuerdo con información difundida entonces, es una mujer argentina vinculada con el modelaje, la moda y la actuación.

Buenas noches!!



Se acuerdan de Lady racista de polaco? Jimena Pichel.



Bueno, aunque no hay confirmación de que sea ella; hoy en la ciudad de Querétaro en el fraccionamiento Zakia, ( Marqués Querétaro) se suscitó un altercado con una mujer que metió a nadar a su perro al lago… pic.twitter.com/XJlDPqKrCl — Liliana 💙🦋 (@lilianadeteresa) November 16, 2026

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LMCT