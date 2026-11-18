El 19 de noviembre la espera termina, pues ese día las y los gamers alrededor del mundo podrán disfurtar del estreno oficial de GTA VI, el videojuego que esperaban desde hace años.

Rockstar Games lanza la nueva versión de la saga Grand Theft Auto (GTA), en la que los personajes principales y la trama prometen llenar la expectativa de aquellos que llevan más de una década esperando una versión más reciente.

En esta entrega se recomienda prestar especial atención en los personajes principales, pues se requiere incrementar sus habilidades cuidando todos los hábitos saludables posibles, tal como en la vida real, y estos se verán reflejados en el corazón rosa que representa la salud, el rayo azul que simboliza resistencia, y el ojo morado de la concentración.

Códigos para GTA VI

Los códigos que se han confirmado hasta el momento pueden ser utilizados en ambas consolas; sin embargo, los botones de activación cambian en cada una, pues para PS5 son L1 + R1, mientras que para Xbox son LB + RB.

Códigos para personajes

Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha: Para conseguir 250 mil dólares, se requiere completar la historia

Izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba: Para aumentar el nivel de calor en el mapa, se requiere perder un nivel de búsqueda de 3 estrellas 25 veces

Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha: Para que el enfoque nunca se agote, se requiere completar la historia,

Abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo: Para conseguir un chaleco antibalas, se requiere completar 100 entrenamientos

Códigos para el combate

Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda: Para tener munición al máximo, se requiere ganar 25 medallas de bronce o superiores en el campo de tiro

Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo: Para munición infinita, se requiere ganar 25 medallas de bronce o superiores en el campo de tiro

Abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba: Para munición infinita y no requerir una recarga, se requiere ganar 25 medallas de oro en el campo de tiro

Abajo, arriba, izquierda, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo: Para que las balas y los ataques cuerpo a cuerpo lancen objetos al impactar, se requiere completar la historia

Abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha: Para que las pelotas deportivas exploten al impactar, se requiere golpear a 20 enemigos con daño explosivo

Abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo: Para objetivos de lanzamiento de colisiones de vehículos, se requiere matar a 25 personajes con un vehículo

Códigos para vehículos

Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda: Para la entrega de un Maibatsu Boomazoom, se requiere completar 5 desafíos de compras

Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba: Para la entrega de un MTL Pumper

Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo: Para la entrega de un HVY Bulldozer, se requiere descubrir la excavadora pesada en el menú de progreso

Códigos para el escenario de GTA

Abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha: Para cambiar el tiempo, se requiere completar la historia,

Códigos para filtros de pantalla

Abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha: Para llenar el mundo de humo turbio, se requiere descubrir Martha’s Vamos

Abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, abajo, derecha: Para un filtro vívido con una relación de aspecto estrecha, se requiere pasar 8 horas con tu pareja

Abajo, abajo, arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, izquierda, izquierda, derecha: Para televisor CRT a color, se requiere robar 50 tiendas con tu socio

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