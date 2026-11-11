IMPI realiza operativo contra mercancía pirata en Plaza Meave

Personal del IMPI, en coordinación con autoridades federales y locales durante un operativo en la Plaza Meave, el 11 de noviembre de 2026.

En coordinación con autoridades federales y locales, personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevó a cabo un operativo para asegurar mercancía apócrifa en la concurrida Plaza Meave, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, informó que la operación es para asegurar videojuegos “que vulneran los derechos de propiedad industrial”. En el decomiso participan elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Personal del IMPI, en coordinación con autoridades federales y locales durante un operativo en la Plaza Meave, el 11 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En entrevista con N+Foro, el director de la división de Protección a la Propiedad Intelectual, Daniel Romero Segura, explicó que al menos seis establecimientos infligieron derechos de autor de marcas que el IMPI tiene registradas.

“Son derechos que están violentando y están infraccionando. Generalmente son videojuegos que están usando una marca”, agregó.

Tras el operativo, la mercancía asegurada fue trasladada a las instalaciones del IMPI ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde, recordó funcionario, se sigue un procedimiento para determinar si existe una violación a derechos de propiedad industrial, así como el destino de los bienes asegurados.

Hasta el momento se desconocen los resultados del operativo, aunque en fotografías es posible constatar el decomiso de presunta mercancía apócrifa en diversas bolsas de plástico.

En tanto, policías de la SSC resguardaron el perímetro al exterior de la plaza comercial.

Personal del IMPI, en coordinación con autoridades federales y locales durante un operativo en la Plaza Meave, el 11 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

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