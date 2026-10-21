IMPI asegura 2.7 millones de productos piratas por un valor de 111 mdp en un año

IMPI y plataformas digitales firmaron una declaración de principios en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, el 21 de octubre de 2026.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 19 de octubre de 2026 realizó mil 605 visitas de inspección a petición de parte y 3 mil 210 de oficio para combatir la piratería. Estas acciones resultaron en el aseguramiento de 2 millones 787 mil 190 productos por un valor aproximado de 111 millones de pesos. Además, la entidad firmó una declaración de principios con plataformas digitales para combatir el contrabando y la comercialización de mercancía apócrifa.

“La coordinación interinstitucional ha permitido actuar en aduanas, centros de almacenamiento y comercios para impedir que mercancía presuntamente apócrifa llegue a las y los consumidores”, indicó Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en Materia de Derechos de Autor.

En operaciones contra la piratería se han asegurado 2 millones 787 mil 190 productos. ı Foto: Cuartoscuro

Destacó que, además de presentar los resultados de la Operación Limpieza, el IMPI busca estrechar el diálogo con distintas empresas, cámaras y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), con el objetivo de lograr más aseguramientos y combatir la ilegalidad.

“Creo que el éxito que hemos logrado en estas semanas y meses tiene que ver con el diálogo que mantenemos con las empresas y las cámaras. Estamos aprovechando la información e inteligencia que nos aportan sobre la ubicación de los problemas para actuar e incidir en estos mercados ilegales”, agregó.

Desde septiembre hasta lo que va de octubre, el instituto que dirige ha asegurado alrededor de 8 millones de productos con un valor de mil millones de pesos. Sin embargo, la idea es mantener la coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además de la incorporación de Correos de México.

IMPI elimina 329 sitios de streaming irregular

Asimismo, el IMPI mantiene un enfoque prioritario en la regulación del streaming y ha logrado eliminar 329 sitios web donde se comercializaba este tipo de servicio de forma irregular.

El director del IMPI añadió que las autoridades están incursionando en la regulación de los videojuegos, aunque ha resultado complejo acreditar la ilegalidad de estos productos.

También se combate la piratería del tabaco debido a preocupaciones sobre derechos de propiedad intelectual, contrabando y riesgos sanitarios. Afirmó que ya han sostenido reuniones con la industria farmacéutica y se planean operativos y acciones de control en los rubros de medicamentos y alcohol, dada la amenaza que representan para la salud pública.

Respecto a la declaración de principios que suscribió el IMPI con representantes de AliExpress, Amazon México, Sears, Coppel, Mercado Libre, Sandbox, TikTok, Walmart México y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), el directivo señaló que se trata de un compromiso para reforzar las acciones contra la piratería y la defensa de la propiedad industrial, así como para “tener un canal de comunicación en donde rápidamente puedan ser bajados los productos irregulares”.

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cehr