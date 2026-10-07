IMPI destruye más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas

IMPI, Marina y ANAM destruyen más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que inició el proceso de destrucción de un millón 079 mil 380 cajetillas de cigarros apócrifos, con un valor estimado de 5 millones 396 mil 900 pesos, las cuales fueron aseguradas por violar derechos de propiedad industrial. Los productos provinieron de Asia e infringieron los registros marcarios de Marlboro, Marlboro y Diseño, y su eliminación también se dio por el riesgo que representan para la salud pública.

El operativo, que comenzó el 5 de octubre en las instalaciones de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, es ejecutado conjuntamente por la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Economía a través del IMPI. Las labores de trituración se mantienen en marcha mediante un equipo especial ecológico y se prevé que concluyan en un periodo de nueve días.

Después de tramitar los procedimientos correspondientes, el IMPI emitió la resolución que declaró las infracciones administrativas y ordenó la destrucción de los bienes asegurados, debido al riesgo que estos cigarrillos representan para la salud de la población.

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“La Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía, a través del IMPI y la ANAM reiteran su compromiso conjunto con la protección de los derechos de propiedad industrial y el combate a la circulación de productos apócrifos, para contribuir a un entorno de comercio legal y proteger la salud de las personas consumidoras”, indicaron las dependencias.

#ComunicadoIMPI



“Marina, IMPI y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) destruyen más de 1 millón de cajetillas de cigarros apócrifos en la Aduana de Lázaro Cárdenas”



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... y decomisan más de 10 millones de cigarros apócrifos

| Por Elizabeth Hernández

Por otra parte, la ANAM y la Marina aseguraron 10 millones 854 mil cigarrillos de la marca Marlboro en el puerto de Lázaro Cárdenas, tras una alerta de los sistemas aduaneros por un posible riesgo relacionado con derechos de propiedad intelectual.

En el cargamento, declarado como “vasos de vidrio”, contenía 882 cajas de cartón con tabaco y sólo 70 correspondientes a los vasos.

En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como resultado de acciones de inteligencia aduanera e inspección, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró e inmovilizó más de 10 millones de cigarrillos que se encontraban ocultos en un contenedor… pic.twitter.com/WxXzx1qZk1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 8, 2026

El pasado 20 de agosto, las autoridades federales decomisaron 52 millones 500 mil cigarros apócrifos procedentes de Vietnam durante una operación de transbordo. El 31 de agosto, incautaron 11 millones 88 mil de cigarros transportados en un contenedor con mercancía declarada como supuestas lámparas.

El 2 de septiembre, las autoridades federales localizaron 5 millones 438 mil 400 cigarros Pall Mall dentro de dos embarques procedentes de Singapur, declarados como bocinas y básculas eléctricas.

El 5 de septiembre, aseguraron 3 millones 854 mil 692 cigarros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el puerto de Lázaro Cárdenas.

El 10 de septiembre, fueron asegurados 8 millones 780 mil cigarros apócrifos en Lázaro Cárdenas, procedente de Hong Kong, China, y tenía registradas “cajas de papel para comida”.

El 21 de septiembre, localizaron 2 millones 400 mil unidades en el AICM dentro de 200 cajas distribuidas en nueve tarimas con una declaración de “palillos perfumados”.

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cehr