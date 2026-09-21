Aseguran nuevo cargamento de cigarrillos apócrifos en el AICM

Con un nuevo cargamento de 2 millones 400 mil cigarrillos detectado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), los aseguramientos de este tipo reportados por autoridades federales durante septiembre alcanzaron al menos 33 millones 473 mil 92 unidades. La mercancía localizada este lunes procedía de Beijing, China, y había ingresado bajo una declaración documental de palillos perfumados.

El embarque estaba compuesto por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas, con un peso total de 3 mil 983 kilos. Personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) encontró 120 mil cajetillas después de que el sistema de análisis de riesgo marcó la operación para una inspección especializada.

La revisión confirmó que el contenido no correspondía con lo asentado en los documentos de transporte. Ante esa diferencia, las autoridades colocaron el producto bajo resguardo precautorio dentro del recinto fiscalizado, mientras esperan el pronunciamiento del titular de la marca para definir su situación jurídica.

A lo largo del mes, los reportes oficiales muestran una sucesión de cargamentos de tabaco detectados tanto en terminales aduaneras como en carreteras. El 2 de septiembre, Marina y ANAM informaron sobre 5 millones 438 mil 400 cigarros encontrados en dos envíos procedentes de Singapur que habían sido declarados como bocinas y básculas eléctricas.

🛃 En coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, la #ANAM identificó mediante análisis de riesgo un embarque procedente de Beijing, China, declarado como palillos perfumados.

💠En su interior fueron localizados 2.4 millones de cigarrillos presuntamente apócrifos.

🗞️ Consulta el… pic.twitter.com/mtzWzlA1ch — Aduanas de México (@AduanasMx) September 21, 2026

Otro reporte, fechado el 5 de septiembre, añadió 3 millones 854 mil 692 piezas. De ese volumen, 3 millones 839 mil correspondieron a una carga localizada en el AICM, mientras 15 mil 692 aparecieron en una operación de importación revisada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Para el 10 de septiembre, la aduana del puerto michoacano concentró otro hallazgo de 8 millones 780 mil cigarros presuntamente apócrifos, ocultos en un envío procedente de Hong Kong que declaraba cajas de papel para comida. Ese cargamento aparece en más de un comunicado federal, por lo que el recuento lo considera una sola vez.

Más adelante, el Gabinete de Seguridad reportó 13 millones de cigarros dentro de un tractocamión con caja seca localizado en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, en Tabasco, entre las acciones correspondientes al 14, 15 y 16 de septiembre. Con ese aseguramiento, el acumulado mensual rebasó los 31 millones antes del nuevo caso del aeropuerto capitalino.

Según el comunicado más reciente, el producto procedente de Pekín permanecerá bajo custodia hasta que las autoridades competentes determinen su estatus. La investigación también deberá establecer si las 2.4 millones de unidades corresponden a mercancía apócrifa, como presume de manera preliminar el reporte oficial.

Autoridades federales aseguran 2.4 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el @AICM_mx. https://t.co/BiguVJESbP pic.twitter.com/8MbrCA9QT6 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 21, 2026

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LMCT