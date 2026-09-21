‘En Morena también hay pancheros’, dice Higinio Martínez sobre tensiones con aliados

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, en una fotografía ilustrativa.

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, comparó las tensiones que atraviesa la coalición Morena-PT-PVEM por la definición de coordinaciones estatales y candidaturas rumbo a 2027 con las dinámicas propias de un partido de futbol.

“Cuando hay futbol, hay de todo: hay lesionados, hay golpes, hay pancheros que se revuelcan sin que les hayan hecho nada. Eso no existe en el beisbol ni en el futbol americano. Pues aquí, en Morena, también hay de todo en la coalición”, dijo el senador mexiquense tras participar en los trabajos del Conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”.

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, el 8 de septiembre de 2026. ı Foto: Senado de la República

Martínez Miranda insistió en que Morena no tiene intención de desplazar a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el reparto de coordinaciones estatales.

“Nunca hemos tenido esa intención. No los aplastamos, no los maltratamos; los necesitamos, necesitamos al Verde, necesitamos al PT desde 2018”, afirmó.

Higinio Martínez reconoce molestia de aspirantes a coordinaciones estatales

Sobre la inconformidad de algunos aspirantes que no resultaron favorecidos en los sondeos internos, como el caso del senador Raúl Morón Orozco en Michoacán, Martínez Miranda sostuvo que no hubo un ajuste de cuentas en su contra. “No fue dirigido contra él. Realmente fue lo que arrojaron las encuestas en Michoacán”, explicó.

El presidente de la Mesa Directiva reconoció que la molestia de los aspirantes que quedan fuera es genuina y apeló a su propia experiencia como referencia. “Yo pretendí ser candidato a gobernador en 2023 y no lo fui. El sentimiento no me duró dos años, me duró dos días”, relató, en referencia a su respaldo posterior a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Martínez Miranda llamó a los inconformes a dejar pasar el tiempo antes de tomar decisiones definitivas . “Cuando uno lucha y cree tener los méritos para un cargo, hay que dejar que pasen los días. Las cosas se van a arreglar en lo general”, dijo, aunque anticipó que “va a haber excepciones”.

🔴 “Necesitamos al Verde, necesitamos al PT”: Higinio Martínez llama a mantener la alianza de la 4T



El presidente del Senado, el morenista @higinio_mtz reconoció que la definición de candidaturas y coordinaciones rumbo a las 17 gubernaturas puede generar inconformidades entre… pic.twitter.com/oLRTA5riCw — Político MX (@politicomx) September 21, 2026

El senador reconoció que aún falta definir la mayoría de los cargos de la contienda 2026-2027, como diputaciones federales, alcaldías, diputaciones locales, y llamó a la dirigencia nacional del partido y de sus aliados a mantener el objetivo común de la coalición pese a las inconformidades que puedan surgir en el camino.

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cehr