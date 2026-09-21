Ignacio Mier pide calma en disputa interna de Morena: ‘no hay caldo que no se enfríe’

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa.

Ante las diferencias que han surgido al interior de Morena por la definición de candidaturas a gubernaturas, el coordinador de los senadores, Ignacio Mier Velasco, llamó a los distintos grupos políticos a moderar el tono de la confrontación y mantener la calma conforme se aproximan nuevas definiciones internas, y rechazó que el partido vaya a “despedazarse”, como sostiene la oposición.

Cuestionado sobre la disputa entre distintos actores al interior del instituto político, Mier Velasco sostuvo que las diferencias forman parte de la dinámica de un partido que tiene presencia en prácticamente todo el país.

“Un partido vivo es un partido que gobierna prácticamente todo el país, se genera una ebullición política, digámoslo, sobre la temperatura”, señaló.

El senador consideró que, ante la cercanía de los tiempos políticos, es necesario evitar que las diferencias escalen: “Conviene ponernos una bolsa de agua fría en la cabeza y, como dicen en Mochis, Sinaloa, no hay caldo que no se enfríe”, expresó.

🔴 Ignacio Mier (@NachoMierV), líder de la bancada de Morena en el Senado, rechazó acusaciones de imposición y autoritarismo por parte del Partido del Trabajo (@PTnacionalMX). En tanto, llamó a la calma dentro del partido guinda tras inconformidades en la coordinaciones por la… pic.twitter.com/YCti9YrLX2 — Transversal (@Transversal_hgo) September 21, 2026

Transparencia de encuestas ‘corresponde exclusivamente al partido’

El senador también fue cuestionado sobre los señalamientos respecto a la transparencia de las encuestas utilizadas por Morena para definir posiciones y candidaturas.

El coordinador parlamentario evitó fijar una postura y señaló que corresponde a las instancias partidistas explicar los procedimientos utilizados.

“Es un tema que le corresponde exclusivamente al partido. Yo no quisiera ahí emitir una opinión porque desconozco cuál fue el acuerdo que determinó la Comisión Nacional de Elecciones”, indicó.

Ante la afirmación de sectores de la oposición de que Morena podría fracturarse durante este proceso interno, Ignacio Mier rechazó ese planteamiento.

“Quisieran, pero no se les va a hacer”, respondió el coordinador de los senadores de Morena.

... y Movimiento Ciudadano no busca ‘desilusionados’ de Morena

Po otra parte, Movimiento Ciudadano no busca militantes inconformes de Morena que hayan quedado fuera del proceso interno para definir a sus próximos coordinadores rumbo a las gubernaturas, afirmó el coordinador parlamentario del partido en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich.

Cuestionado sobre las diferencias al interior de Morena y la posibilidad de que algunos de sus integrantes se incorporen a Movimiento Ciudadano, el senador fue enfático al descartar una estrategia de su partido para captar a los inconformes.

“Movimiento Ciudadano no está en la búsqueda de desilusionados ni personas que han quedado fuera de este proceso”, sostuvo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda. ı Foto: Especial

Sin embargo, Castañeda Hoeflich cuestionó el proceso interno de Morena y acusó al partido gobernante de adelantar los tiempos electorales. Aseguró que Movimiento Ciudadano ya presentó los recursos correspondientes ante las autoridades electorales para intentar frenar estas actividades.

“Sobre el proceso en particular, lo hemos dicho, es un fraude a la ley. Están adelantando los tiempos electorales, están violando, por supuesto, la normatividad electoral”, afirmó.

A su juicio, el adelanto de las actividades electorales puede distraer a los servidores públicos de sus responsabilidades, pues, expresó, “andan pensando más en la grilla electoral”.

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cehr