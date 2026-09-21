Repatrian brazalete zapoteca a México para su estudio: Podría ser una de las Joyas del Pescador | FOTOS

Un brazalete que posiblemente sea orfebrería zapoteca fue repatriado a México desde Estados Unidos; por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, compartió por medio de redes sociales que lograron recuperar un brazalete posiblemente zapoteca por medio de una entrega voluntaria.

Esta recuperación de una pieza histórica se logró por medio de una colaboración interinstitucional de la Secretaría de Cultura, el INAH, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El brazalete; elaborado entre el año 1200 y 1521 D.C., tiene grabado el perfil de un mono araña y dos picos cónicos, y este será analizado por especialistas para poder determinar si este podría ser parte del conjunto nombrado “Joyas del Pescador”, que se encuentra ubicado en el Museo Local Fuerte de San Juan de Ulúa.

“Cada bien recuperado aporta información para conocer las sociedades que habitaron nuestro territorio. Su registro, estudio y conservación fortalecen una política de protección del patrimonio y permiten preservar este conocimiento para las generaciones presentes y futuras” se lee en la publicación de Curiel de Icaza.

Un brazalete de posible orfebrería zapoteca, elaborado entre 1200 y 1521 d. C., regresó a México desde Estados Unidos mediante una entrega voluntaria y gracias a la estrecha colaboración interinstitucional de @cultura_mx, a través de @INAHmx, y la @SRE_mx.



El objeto, que muestra… pic.twitter.com/2mA4tG1wBZ — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) September 21, 2026

El brazalete fue trasladado a la Ciudad de México luego de que se dictaminara como bien arqueológico mueble, por el personal de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos (DRPMZAH) del INAH.

#ÚLTIMAHORA Repatrian brazalete que podría corresponder al lote conocido como las Joyas del pescador



• La pieza, de estilo e iconografía propios de la orfebrería zapoteca posclásica, arribó vía valija diplomática de NY



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📸 Gerardo Peña pic.twitter.com/LdtnEckLrr — INAH (@INAHmx) September 21, 2026

¿Qué son las Joyas del Pescador?

De acuerdo con Arqueología Mexicana, las Joyas del Pescador son un conjunto de pendientes y Chimalli y más piezas, que suman un total de 64 joyas producidas por orfebres indígenas zapotecas.

Estas piezas fueron ubicadas por el pescador Raúl Hurtado en 1976, quien encontró en el lecho marino unas piezas de oro que eran parte del cargamento de una embarcación colonial.

Pese a que en un inicio el pescador guardó todas las piezas que logró recolectar durante al menos dos expediciones marítimas, este tuvo que vender algunas a un joyero, quien utilizó algunas de estas para fundirlas y hacer anillos de graduación.

Joyas del Pescador ı Foto: Especial

Además de las piezas fundidas, la policía de Veracruz realizó una búsqueda de piezas robadas de una joyería, y fue ahí cuando dieron con Raúl Hurtado, a quien le decomisaron un lote de 64 piezas de oro que en conjunto logran pesar más de 7 kilos.

Entre las versiones que existen sobre estas piezas, se presume que tanto el pescador como el joyero fueron imputados por delitos relacionados con la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Detalles del posible brazalete zapoteca ı Foto: Especial

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