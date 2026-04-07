Regresan a México 160 piezas arqueológicas del extranjero

México concretó la primera restitución de bienes culturales de 2026 con la recuperación de 160 piezas arqueológicas e históricas que regresaron al país a través de gestiones diplomáticas e institucionales.

El lote fue recibido por la Secretaría de Cultura, mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Con esta devolución, el Gobierno de México suma 3,716 objetos patrimoniales recuperados. Autoridades culturales destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para recuperar patrimonio que salió del país y devolverlo a su contexto histórico.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que cada pieza recuperada representa una parte de la memoria histórica nacional y permite que esos objetos puedan ser estudiados, conservados y eventualmente exhibidos en México.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Las Secretarías de @cultura_mx y de @SRE_mx formalizan la repatriación de 160 bienes patrimoniales



• Se trata de 157 piezas arqueológicas y tres históricas; fueron recuperadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina



Entérate en: https://t.co/moyDjTPnfS pic.twitter.com/10OWFkliih — INAH (@INAHmx) April 6, 2026

¿Qué piezas arqueológicas repatrió México?

Del total de bienes devueltos, 157 son piezas arqueológicas, en su mayoría elaboradas en cerámica, mientras que tres corresponden a bienes históricos. De acuerdo con los dictámenes del INAH, los objetos pertenecen a distintas regiones culturales del país, entre ellas el Altiplano Central, Occidente, Bajío y la zona maya.

Las piezas abarcan una temporalidad muy amplia, que va desde el periodo Preclásico mesoamericano hasta la época virreinal. Entre los objetos más destacados se encuentran figurillas de barro, esculturas antropomorfas femeninas, vasijas, piezas zoomorfas y elementos vinculados con tradiciones como Chupícuaro, Tumbas de Tiro, Chinesco y Tala-Tonalá.

La mayoría de los objetos fueron devueltos de forma voluntaria por particulares en consulados mexicanos ubicados en Estados Unidos y Francia, aunque también hubo recuperaciones derivadas de cooperación con autoridades extranjeras.

Recibimos 160 bienes patrimoniales que fueron recuperados en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina.



Son 157 piezas arqueológicas y 3 históricas, que regresan a México como resultado del trabajo coordinado entre @cultura_mx, el @INAHmx y la @SRE_mx para proteger, registrar… pic.twitter.com/lHRP9BbyTN — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) April 6, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT