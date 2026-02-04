INAH intervendrá juegos de pelota en el país y sitios en Michoacán

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que ayer festejó su 87 aniversario, emprenderá este año 15 proyectos de rehabilitación de zonas arqueológicas y monumentos históricos de Michoacán, como parte del Plan por la Paz y la Justicia, además de que atenderá 12 sitios con juegos de pelota en el marco de la Copa Mundial de Futbol.

“Haremos una rehabilitación de 12 juegos de pelota que se seleccionaron para la visita pública, para que quienes nos visiten de otros países, puedan conocer su importancia en el contexto del Mundial”, comentó a La Razón Joel Omar Vázquez, director del INAH, tras la ceremonia de aniversario celebrada ayer en el Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec.

El Dato: El INAH fue fundado el 3 de febrero de 1939 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río.

El funcionario detalló que entre los lugares seleccionados están Cantona, en Puebla, que es el sitio arqueológico con el mayor número de juegos de pelota en Mesoamérica, y Monte Albán, en Oaxaca.

Añadió que los recursos para atender estos lugares provienen de una bolsa de 200 millones de pesos destinados a mejorar toda la infraestructura cultural en el contexto mundialista. Con ese presupuesto, precisó, se repararán “46 zonas arqueológicas, 12 museos, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia y el del Templo Mayor; y están los 12 juegos de pelota”.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza y el director del INAH Joel Omar Vázquez , ayer en el evento. ı Foto: INAH

Respecto a la atención de espacios y monumentos en Michoacán, el antropólogo señaló que el INAH está en la etapa de preparación de los proyectos ejecutivos y adelantó que una de las zonas arqueológicas intervenidas será Tzintzuntzan.

En el evento protocolario estuvo presente la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, quien reconoció la trayectoria de los trabajadores del INAH, principalmente la de las mujeres, ya que muchas de ellas han abierto caminos en distintas disciplinas. Anunció que este año se publicará un primer tomo de la colección Pioneras, que busca reconocer las aportaciones de esas investigadoras. “Cada año va a haber un tomo muy importante sobre el papel que, en distintos frentes, han construido las mujeres en el INAH”, dijo.

Durante su discurso, Joel Omar Vázquez destacó que, a sus 87 años, el INAH se ha consolidado como “una institución de orden estratégico”, ya que es parte activa de los grandes proyectos de la administración actual, como el Tren Maya y la recuperación de las vías de trenes en el norte del país que ha anunciado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aseguró que una de sus apuestas futuras es fortalecer la estructura territorial del instituto, “acudiendo a cada una de las entidades federativas para escuchar las inquietudes de las y los trabajadores del INAH con la intención de incluir sus voces”.

En el evento, las autoridades entregaron seis reconocimientos a miembros destacados de la comunidad del instituto: a la antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz, la investigadora María del Carmen Reyna y Pérez, de la Dirección de Estudios Históricos; al experto en la preservación de zonas patrimoniales y restauración de monumentos, el arquitecto Alfonso Zamudio Castro; al restaurador del Museo del Templo Mayor, Carlos del Olmo Mendoza; al fototecario del Museo Nacional del Virreinato, ubicado en Tepotzotlán, Adrián García, y a la trabajadora del Centro INAH Morelos, Guadalupe Cabuto Macías.

Ahí, en representación de los galardonados, la antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, celebró que el INAH sea una institución de vanguardia, por lo que llamó a fortalecerla con mayores recursos. Las políticas públicas de nuestro país, dijo la investigadora, requieren “un golpe de timón para fortalecer a las instituciones como el INAH, dotándolas de mayores recursos, permitirles mayor autonomía en su gestión y crear mejores condiciones para sus trabajadores”.