Aguacateros de Michoacán reciben sello de trabajo formal

Más de un centenar de instalaciones empaquetadoras en Uruapan y municipios aguacateros de Michoacán formalizan sus condiciones laborales. Con la entrega de acreditaciones a 125 empresas exportadoras, los jornaleros agrícolas del estado cuentan ahora con garantías de acceso directo a la seguridad social y prestaciones de ley.

La medida busca regularizar la situación laboral en el campo michoacano, una industria clave para la economía nacional que diariamente envía miles de toneladas del fruto a mercados internacionales.

El gobierno del estado formalizó la entrega de estos distintivos a compañías afiliadas a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y a la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (Udecam).

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Durante la jornada, autoridades locales señalaron que este sello laboral complementa los esquemas que ya atiende el sector agrícola, como los controles fitosanitarios, de sanidad y de trazabilidad del producto.

Al respecto, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la medida otorga firmeza al estado para exigir condiciones equitativas en el mercado global.

“Michoacán toma una posición clara respecto a la protección del medio ambiente y el respeto al trabajo digno. El producto nacional compite no solo por su calidad, sino por cumplir con estándares laborales que no cualquier país sostiene”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México indicó que este programa abarca toda la cadena de valor agrícola, desde el corte en huerta hasta el embalaje.

Quia Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, explicó que esta certificación garantiza la incorporación formal al IMSS y el pleno ejercicio de los derechos de los jornaleros.

Con estas acciones, la entidad busca exigir que los países competidores asuman los mismos estándares operativos y costos de producción que implica mantener un modelo de trabajo formal y responsable.

Históricamente, el sector aguacatero en la región ha enfrentado retos relacionados con la contratación informal. Esta certificación inicial marca un precedente para extender esquemas de trabajo regulado hacia otras zonas agrícolas de Jalisco y el resto del país.

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JVR