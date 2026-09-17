Arranca Velagro con exportadores de aguacate; certificado será requisito desde octubre

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó la entrada en vigor de la Plataforma de Verificación Laboral para la Agroexportación (Velagro) para expedir certificados laborales para la agroexportación. De esta manera arranca el programa piloto con el registro de solicitantes en la plataforma del 17 al 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la STPS, el Certificado acredita el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de quienes participan en cadenas de valor destinadas a la exportación, y contribuye a fortalecer la trazabilidad laboral del campo mexicano.

Además de que permite atender al compromiso del Gobierno de México: Seguridad social a jornaleros agrícolas.

En esta primera etapa del programa piloto, los solicitantes deberán de registrarse en la plataforma Velagro, https://velagro.stps.gob.mx/, crear un usuario y proporcionar información estadística solicitada. Al concluir el proceso de registro de manera exitosa obtendrán un certificado con vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2026.

Por ello, la secretaría hace un llamado a todas las personas y empresas exportadoras de aguacate a sumarse a este esfuerzo, dado que, a partir del 1 de octubre de 2026, contar el certificado laboral de agroexportación vigente será un requisito indispensable para realizar cualquier envío fuera del país.

Entra en operación VELAGRO; exportadores de aguacate ya pueden solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación. pic.twitter.com/hKtoSPoAKE — STPS México (@STPS_mx) September 17, 2026

Con la puesta en marcha de la prueba piloto, el aguacate, es el primer producto agrícola que se incorpora a este mecanismo de certificación.

Cabe señalar que los productores, empresas de corte, empacadoras y demás participantes de la cadena de valor de aguacate no deberán solicitar el certificado laboral de agroexportación. Sin embargo, deberán mantenerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social para formar parte de la cadena de valor declarada por el exportador.

Las exportaciones mexicanas de aguacate sumaron mil 690 millones de dólares en el primer semestre de 2026, una caída de casi 25 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

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MSL