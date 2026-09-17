Tren Maya celebra Fiestas Patrias con actividades en estación Mérida-Teya

La jornada de convivencia familiar y promoción cultural fue coordinada en la red de transporte del Tren Maya.

Los usuarios del Tren Maya vivieron los festejos del Grito de Independencia con una experiencia cultural y comunitaria durante su trayecto por el sureste mexicano. La jornada especial integró a familias, niñas, niños y pasajeros a través de dinámicas patrias mientras realizaban sus abordajes habituales en las distintas terminales.

Bajo el nombre de “Vía Patria”, la activación principal tuvo lugar en la Estación Mérida-Teya, en el estado de Yucatán, donde entre las 09:00 y las 16:00 horas se desarrollaron actividades recreativas de forma fluida y sin alterar los horarios de salida o llegada de los convoyes.

Durante el evento, las y los menores de edad elaboraron y personalizaron sus propias máscaras de lucha libre con temática ferroviaria, promoviendo una de las tradiciones populares y deportivas más representativas de México entre las nuevas generaciones.

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Asimismo, las familias viajeras participaron en la trivia “100 pasajeros dijeron Tren Maya”, un concurso interactivo enfocado en poner a prueba conocimientos sobre la cultura mexicana, la geografía regional, las rutas operativas y las terminales del sistema de transporte.

Como parte de la convivencia patria, el personal del recinto entregó dulces tradicionales mexicanos —como mazapanes, obleas con cajeta, paletas y monedas de chocolate— a todas las personas que se sumaron a las dinámicas dentro de la estación.

La iniciativa conmemorativa no se limitó al territorio yucateco. La dinámica del taller de máscaras se replicó de manera simultánea en las 34 estaciones que integran la red ferroviaria durante las jornadas del 15 y 16 de septiembre.

Los jefes de cada estación coordinaron las actividades locales para extender el ambiente festivo a lo largo de las vías que conectan comunidades de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Las actividades interactivas principales y la entrega de dulces tradicionales se realizaron en la Estación Mérida-Teya. ı Foto: Especial.

Voceros del proyecto señalaron que la intención de estas dinámicas es convertir los puntos de abordaje en espacios de encuentro social, identidad y sentido de pertenencia, trascendiendo la mera función de infraestructura para el traslado de personas.

Con estas acciones, la red de transporte busca integrar la movilidad pública y el turismo local con la preservación de las tradiciones, acercando manifestaciones culturales a los usuarios cotidianos del trayecto peninsular.

El desarrollo de actividades festivas en recintos ferroviarios sienta un antecedente en la gestión de espacios públicos del sureste, donde la infraestructura de transporte busca consolidarse también como plataforma para la promoción cultural.

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JVR