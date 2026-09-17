Fitch advierte riesgo para calificación de México por lenta consolidación fiscal de la SHCP

Fitch Ratings, la agencia que tienen a México en el último escaño para perder el grado de inversión, advirtió que el déficit fiscal propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) representa un riesgo para la calificación crediticia del país, la cual se encuentra en BBB- con perspectiva Estable.

A través de un análisis sobre el Paquete Económico 2027, Fitch Ratings consideró que la propuesta presupuestaria de México para el siguiente año ofrece un enfoque más creíble para la consolidación fiscal, dado que se apoya en medidas para aumentar los ingresos y en supuestos económicos más realistas que los presupuestos anteriores.

Sin embargo, la reducción del déficit prevista es leve y todavía deja dudas sobre si las autoridades pueden lograr una consolidación suficiente para detener el aumento de la relación deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo del tiempo, lo cual representa un riesgo a la baja para la calificación crediticia.

“La consolidación planificada es relativamente modesta, y se necesitará un esfuerzo mayor en los años siguientes para estabilizar la deuda. Fitch proyecta que la deuda pública federal de México alcanzará el 58.0% del PIB en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará al 57.3%, convergiendo con la mediana de las calificaciones BBB”, se lee en documento.

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Fitch destaca mayor credibilidad del Paquete Económico 2027 y avances en la consolidación fiscal.



Fitch Ratings destacó que el Paquete Económico 2027 presenta un enfoque más creíble para la consolidación fiscal, sustentado en supuestos macroeconómicos más… pic.twitter.com/LMUG17VnbB — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 17, 2026

De acuerdo con la SHCP, el déficit fiscal planeado para 2027 se ubicará en 3.9 por ciento del PIB; lo que significaría una reducción desde el 4.1 por ciento proyectado para el cierre de este año.

De ahí que la Secretaría de Hacienda proyecte que la deuda como proporción del PIB cierre el año en 54 por ciento para 2026 y 55 por ciento para 2027.

No obstante, según las estimaciones de Fitch, se necesitarían un déficit fiscal de alrededor del 2.5 por ciento del PIB para estabilizar la deuda pública aproximadamente 1.5 puntos porcentuales.

“Lograr eso podría requerir un ajuste aún mayor si se considera el crecimiento inercial de las pensiones y otros gastos sociales”, explica la agencia calificadora.

Hacia adelante, Fitch Ratings vuelve a sugerir a la SHCP que realice una reforma fiscal, un tema que ya suena en México de la mano de organizaciones de la sociedad civil.

“Una reforma fiscal estructural probablemente ganará importancia en los próximos años para facilitar una mayor consolidación fiscal al tiempo que se atienden las presiones futuras de gasto sin comprimir la inversión.Pemex representa un riesgo adicional”, acota la calificadora.

Fitch Ratings también mencionó que la ayuda presupuestal de 81 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pmex) ayudará a la empresa pública a registrar un superávit financiero al cierre del siguiente año, pero “una caída en la producción de refinación en 2026 y las consiguientes importaciones de combustibles costosos han demostrado que un giro operativo en la empresa sigue siendo elusivo”.

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MSL