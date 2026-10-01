Sheinbaum firma acuerdos para fortalecer la producción y exportación de aguacate

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el sector aguacatero en México firmaron un par de acuerdos con los que se establecieron medidas para mejorar los procesos de producción, exportación, pero sobre todo seguridad de este alimento.

En un videomensaje tras la reunión con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), la mandataria explicó que otro de los acuerdos también será para garantizar la seguridad y sanidad del producto.

Dimensionó que este sector genera cerca de tres mil 500 millones de dólares por su exportación hacia Estados Unidos.

Especificó que ya se cuentan con acuerdos con el sector aguacatero para evitar prácticas como la deforestación durante la producción y también para que haya seguridad laboral a quienes trabajan para sacar adelante esta actividad económica.

“Es un día muy importante para la exportación, y les agradecemos mucho la confianza en el gobierno y este trabajo que vamos a seguir desarrollando juntas y juntos, para el bienestar de los habitantes, principalmente de Michoacán, pero para el bienestar de todo el país, de esta actividad tan importante que es la producción y exportación del aguacate”, expresó.

Hoy firmamos dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación, un producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.



Gracias al equipo de Gobierno y a las y los productores por su compromiso y… pic.twitter.com/rTOuGA7P8V — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2026

Raúl Martínez, presidente de la APEAM, agradeció a la Presidenta por el entendimiento al que se ha llegado con los aguacateros.

“Y muchas gracias, presidenta. Sobre todo, el reconocimiento a su entendimiento, a la industria, el valor agregado con su con su jerarquía y su decisión de apoyarnos a los productores empacadores. Es, sin duda, es poner la cara en alto en APEAM”, resaltó.

Asimismo reconoció la colaboración entablada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Y de la mano con Senasica, con la secretaría de Agricultura, es un reconocimiento también que caminar juntos nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes para hacer un mejor México, y sobre todo para que se sientan orgullosos de lo que hacemos, de lo que somos, y con la cara en alto para el mundo”, remarcó.

Sheinbaum Pardo explicó que a partir de ahora se difundirán los acuerdos construidos para que los productores de todo el país conozcan las normas que garantizarán la exportación del aguacate mexicano y su calidad.

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MSL