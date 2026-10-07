Encuentran en Nayarit “otra versión del rancho Izaguirre ”

La Fiscalía General del Estado de Nayarit dio a conocer el hallazgo de un centro de exterminio, incineración y de entierros clandestinos en el municipio de Xalisco, “otra versión del rancho Izaguirre”, en donde se han hallado restos humanos.

La fiscal Ludmila Heredia Verdugo afirmó que en las labores en este predio se han integrado madres buscadoras y comparó este sitio con el rancho Izaguirre, encontrado en marzo del año pasado en el vecino estado de Jalisco.

“Resulta que ahora ya tenemos otra versión del rancho Izaguirre: los están quemando, los huesitos están regados en el arroyo, tres fragmentos representan un cuerpo, así de lamentable la situación”, declaró la funcionaria.

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El dato: LAS AUTORIDADES estatales vincularon la operación del lugar del hallazgo con redes de reclutamiento forzado y traslado de víctimas entre zonas territoriales limítrofes.

CON DIÉSEL. De acuerdo con la información que compartió, en este sitio se halló una hornilla artesanal, “donde se colocó un tambo que se llena de diésel y jabón para que se adhiera a la piel”.

A la par de la zona de calcinación de cuerpos, las autoridades ubicaron y procesan todavía una fosa clandestina con restos de inhumación reciente.

“Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo. También estamos procesando una fosa, hay cuerpos de reciente localización y esperamos poder contar con correspondencia genética”, mencionó la fiscal.

La institución de procuración de justicia confirmó que se han librado órdenes de aprehensión relacionadas con este hallazgo por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado, homicidio calificado y profanación de cadáveres.

El rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, cobró relevancia internacional en marzo de 2025 tras el hallazgo de un predio que, de acuerdo con investigaciones y colectivos de búsqueda, habría sido utilizado por un grupo criminal como sitio de entrenamiento y posible exterminio.

EN EL PREDIO había instrumentos para calcinar cuerpos, entre ellos una hornilla. ı Foto: Especial

En el lugar fueron encontrados restos óseos, prendas de vestir y otros indicios, lo que derivó en investigaciones para determinar el uso del predio y la identidad de los restos localizados.

Luego del hallazgo en Xalisco, al terminar su visita en el Senado de la República, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó algún tipo de apoyo federal en torno a las investigaciones, pues aseveró que los temas relacionados con las desapariciones de personas es responsabilidad de cada estado.

“Yo lo que les puedo decir es que la investigación o investigaciones que llevan en los diferentes estados sobre cualquier tema de desaparecidos, es responsabilidad de cada uno de los estados”, dijo.

“Al momento, lo que puedo decir es que la investigación la lleva el gobierno del estado si es que esto sucediera así”, aseguró la secretaria.

ACOMPAÑAMIENTO. El Colectivo Familias Unidas por Nayarit (Cofaunnay) indicó que se encuentra dando seguimiento y participando activamente en los trabajos derivados del hallazgo realizado por la Fiscalía General de Nayarit en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco.

Añadió que, como parte de los trabajos realizados en campo, hasta el cierre de esta edición se habían localizado fragmentos óseos y algunos objetos y ropa relacionados como indicios documentados y analizados por las autoridades competentes mediante los procedimientos periciales correspondientes, por lo que no es posible establecer en este momento la identidad o procedencia de los restos o indicios localizados.

“Desde Cofaunnay continuaremos acompañando y participando en las acciones de búsqueda, procurando que cada indicio sea tratado con la debida diligencia, respeto y conforme a los protocolos aplicables”, refirieron los activistas.