Marina inhabilita laboratorio clandestino para producir drogas sintéticas en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa.

El predio abarcaba aproximadamente 12 mil metros cuadrados y almacenaba precursores químicos, maquinaria, vehículos y herramientas para la producción de sustancias ilícitas.

Dentro del sitio, el personal federal aseguró 150 litros de sustancias líquidas y más de 92 kilogramos de compuestos sólidos. También encontró dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, igual número de bombas de agua y diversos utensilios.

En #Sinaloa, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx, #SSPC y @FGRMexico, localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino. https://t.co/IM1TtdoOMN pic.twitter.com/RzNKcyvCTb — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 7, 2026

La operación contó con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), además de efectivos navales que encabezaron el despliegue en esa zona de Sinaloa.

Según el reporte oficial, trabajos de inteligencia naval permitieron ubicar las instalaciones utilizadas para fabricar narcóticos. Las autoridades federales señalaron que estas acciones buscan localizar centros de producción e interrumpir las cadenas de suministro vinculadas con esa actividad.

Personal desplegado utilizó la infraestructura y el equipo para impedir que el complejo pudiera utilizarse de nuevo. Los indicios, automotores y objetos encontrados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para integrarlos a las investigaciones correspondientes.

Con este operativo, las dependencias del Gabinete de Seguridad mantienen las acciones contra instalaciones destinadas a la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa.

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MSL