El transporte es la mayor fuente individual de emisiones de gases de efecto invernadero en México. En 2024 aportó 24 por ciento de las 770.2 millones de toneladas de CO 2 equivalente de emisiones brutas nacionales, por encima de la generación eléctrica, con 19.6 por ciento, de acuerdo co el Instituto Nacional de Ecología y CambioClimático (INECC).

Frente a este desafío, la transición hacia una movilidad más sostenible comienza a tomar distintas rutas: hacer más eficientes los camiones de carga, ampliar la red de recarga para vehículos eléctricos y reducir el impacto operativo de los aeropuertos.

El desafío cobra relevancia ante el Día Mundial del Transporte Sostenible, el 26 de noviembre, en el primer año del Decenio de las Naciones Unidas del Transporte Sostenible 2026-2035.

El Dato: Para calcular el beneficio ambiental de los vehículos eléctricos, el INECC considera las emisiones asociadas a la generación de electricidad.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que el transporte por carretera emitió más de 6 mil millones de toneladas de CO 2 en 2024. Un tercio correspondió a camiones y más de 60 por ciento a automóviles y camionetas. Mejorar la aerodinámica de las unidades de carga permite reducir combustible sin reemplazar toda la flota.

Bajo esa estrategia, TIP México incorporó faldones laterales a cajas secas y semirremolques. Instaladas en la parte inferior, disminuyen la resistencia al viento. En 2024, la compañía contrató con BBVA Leasing México una operación de financiamiento sostenible por más de 276 millones de pesos para arrendar 299 equipos con esa tecnología.

De acuerdo con los supuestos difundidos por ambas firmas, uno de estos sistemas permitiría ahorrar 48 litros de diésel al mes en una caja seca que recorra 4 mil kilómetros. Para el conjunto de equipos, TIP estimó un potencial de casi 453 toneladas de CO 2 evitadas anualmente. Es una proyección, no una reducción verificada.

“La movilidad sostenible también consiste en encontrar oportunidades para hacer más eficiente lo que ya existe. En el transporte de carga, donde cada unidad recorre grandes distancias, mejorar el desempeño de un equipo puede contribuir a reducir consumo y emisiones sin que la transición dependa únicamente de cambiar de tecnología”, explicó Alicia Acosta, gerente de ESG de TIP México.

El Tip: EL INECC estima que el trabajo remoto evitaría la emisió de 3.01 millones de toneladas de CO 2 hacia 2030.

RECARGA, EL OTRO RETO. La electrificación enfrenta una dificultad distinta: la infraestructura debe crecer al ritmo de los vehículos. Según el Global EV Outlook 2026 de la AIE, el parque de vehículos ligeros eléctricos enchufables en México más que se duplicó en 2025; sin embargo, los puntos públicos de recarga aumentaron menos de 25 por ciento, hasta alrededor de 4 mil. Así, el número de vehículos por cargador público también se duplicó con creces. Esta diferencia revela el rezago de infraestructura. Vemo reportó un corredor de recarga rápida de más de 600 kilómetros entre Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, integrado por siete estaciones y 20 conectores de alta potencia, con capacidad instalada conjunta de mil 330 kilowatts.

“La infraestructura de recarga es la columna vertebral que hace posible la adopción masiva de la movilidad eléctrica, al tiempo que impulsa el desarrollo regional y facilita una movilidad más limpia, eficiente y sostenible”, sostuvo Carlos Levy, director de Vemo Watts.

1.27 Millones de toneladas de CO 2 es el potencial de mitigación

AEROPUERTOS CON MENOR HUELLA. La transformación también comprende la infraestructura aérea. Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó que, en 2025, redujo 26 por ciento frente a 2019 las emisiones contempladas en el indicador de sus bonos vinculados a la sostenibilidad, por encima de su meta de 25 por ciento.

La medición considera emisiones operativas de alcance 1 y 2 en México y Jamaica, excluye refrigerantes y extintores e incorpora certificados de energía renovable. No incluye las emisionesde los vuelos.

En 2025, GAP invirtió 12 mil 66 millones de pesos en infraestructura y prevé destinar más de 52 mil millones entre 2025 y 2029 a sus 12 aeropuertos mexicanos. La Terminal 2 de Guadalajara, la ampliación de Tijuana y la nueva terminal de Puerto Vallarta incorporan criterios de eficiencia energética.

Su plan fija para 2029 reducciones de al menos 10 por ciento en intensidad energética ponderada y 20 por ciento en consumo de agua por pasajero frente a 2024, además de alcanzar una participación mínima de 60 por ciento de fuentes renovables en la energía consumida.

2.49 Millones de toneladas de CO 2 podrían evitarse hacia 2030

Los tres casos exponen una transición que no avanza por una sola vía. También muestran la importancia de distinguir entre ahorros estimados, nueva infraestructura y reducciones de emisiones verificadas: son indicadores diferentes, que no pueden sumarse. La prueba será convertir estas inversiones en beneficios ambientales medibles sin frenar la conectividad y el movimiento de mercancías.