Aunque las exportaciones automotrices se mantuvieron en 2025 como una de las principales fuentes de divisas de México, este año perdieron dinamismo debido a las tarifas arancelarias y al auge de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA); la industria de procesamiento de datos o de servidores aprovechó la oportunidad y desbancó al automotriz como el mayor generador de divisas en los primeros tres trimestres del año.

De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones de procesamiento de datos (servidores o equipos de cómputo) sumaron 163 mil 389.4 millones de dólares (mdd), lo que representa un crecimiento anual de 207.28 por ciento frente a los 53 mil 172.5 mdd captados en el mismo periodo de 2025.

Con ello, el sector industrial tecnológico superó por primera vez a la industria automotriz, que en el acumulado del año captó 143 mil 142.1 mdd, un avance de 1.33 por ciento o mil 879.9 millones más respecto de los 141 mil 262.2 mdd percibidos en los primeros nueve meses de 2025.

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“El auge coincide con la expansión de la infraestructura digital estadounidense. Desde 2021, la construcción de centros de datos en Estados Unidos se aceleró a la par de las importaciones de equipo de cómputo, en particular las provenientes de México. El indicador de construcción de centros de datos del US Census mide el valor de las estructuras y no el del hardware instalado, pero la asociación con el ciclo tecnológico es sólida”, indicó BBVA Research México.

Además, tras la imposición de aranceles por parte de la administración Trump, las mercancías de este tipo enfrentaron una tarifa efectiva de 0.0 por ciento en el primer semestre de 2026, menor a la de China que fue de 4.3 por ciento, el área de BBVA sostuvo que “la ventaja arancelaria contribuye, pero no explica por sí sola el auge. La proximidad, la logística y la capacidad instalada son condiciones necesarias”.

Mientras que el sector automotriz, en el acumulado del año, ya tiene una contracción de 4.0 por ciento en términos del Producto Interno Bruto (PIB), e incluso se ha acrecentado más porque en 2025 fue de 2.6 por ciento, la principal afectación es por las tarifas arancelarias que impuso la administración Trump.

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“El componente de manufacturas y en particular las de computación y equipo electrónico son las que están liderando este crecimiento… La parte automotriz ha resentido el tema de los aranceles con Estados Unidos, siendo éste el principal destino de las exportaciones y de las automotrices, pero este rubro ha sido el que ha compensado, incluso ha aumentado el balance total de las exportaciones mexicanas” refirió Diego López, economista senior para BBVA Research.

En el periodo de referencia, las remesas sumaron 47 mil 164 mdd entre enero y septiembre, lo que significó un incremento de 2.12 por ciento anual frente a los 46 mil 183.6 mdd que llegaron en el mismo periodo de 2025. Por su parte, el turismo internacional aportó 26 mil 96 mdd, un alza de 356.1 mdd o 1.38 por ciento más anual.

En contraste, el sector primario y energético tuvieron mayores presiones y registraron disminuciones en el acumulado del año; las exportaciones petroleras sumaron 16 mil 351 mdd, lo que significó una caída de 0.19 por ciento respecto a los 16 mil 382.4 mdd en 2025 y las agropecuarias totalizaron en 15 mil 640.7 mdd una reducción de 2.34 por ciento, luego de que en los mismos meses de 2025 fueran 16 mil 16.6 mdd.

Si se suman los seis rubros, en conjunto, aportaron 411,783.21 mdd en los primeros nueve meses del año, un incremento de 37.83 por ciento anual frente a los 298 mil 757.4 mdd en 2025; es decir, además de haber un alza, también se observó un cambio en la composición del ingreso externo.

El año pasado, la industria de procesamiento de datos representó 17.79 por ciento del bloque de divisas que ingresaron al país; en cambio este año pasó a 39.67 por ciento del total. En contraste, las exportaciones automotrices cedieron terreno, en 2025 aportaron 47.28 por ciento de la suma total de las divisas que ingresaron al país, pero en este año descendió su participación a 34.76 por ciento.

Al revisar el comportamiento mensual de las cifras del Banxico, se observó que la nueva configuración se consolidó en abril pasado; ya que en enero de este año, las exportaciones automotrices aún rebasaban el monto de las de procesamiento de datos por más de cinco mil 993.7 mdd; en marzo la diferencia sólo fue de 484.5 mdd, y para el cuarto mes, el sector tecnológico tomó la delantera al captar 18 mil 229.9 mdd frente a los 15 mil 965.7 mdd del ramo automotor, dos mil 264.2mdd más.

El mayor dinamismo de la industria vinculada a la infraestructura de servidores, centros de datos e IA se concentró entre julio y septiembre cuando se alcanzaron 75 mil 786.2 mdd, debido a que en agosto se dio la cifra más alta del año con 26 mil 270.7 mdd, cifra 255.8 por ciento superior a los siete mil 383.4 mdd que ingresaron en el mismo mes de 2025.