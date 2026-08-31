Aseguran más de 11 millones de cigarros en aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

En total, decomisaron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la aduana de Lázaro Cárdenas, el 31 de agosto de 2026.

Autoridades federales y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) decomisaron más de 11 millones de cigarrillos en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras una revisión a un contenedor con mercancía declarada como supuestas lámparas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante la inspección a un contenedor tipo pallet-wide de la empresa Ocean Network Express (ONE), encontraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros de la marca Marlboro, transportadas en cajas de cartón recubiertas con plástico traslúcido.

Al respecto, la ANAM precisó que el cargamento equivale a 11 millones 88 mil cigarrillos y que la mercancía, que se encontraban en tránsito por la aduana de Lázaro Cárdenas, quedó “sujeta a una medida provisional” ante la posible afectación a derechos de propiedad industrial .

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🛃 Durante una visita de inspección conjunta en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la ANAM, la @SEMAR_mx, la @SSPCMexico y la @FGRMexico aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros, equivalentes a más de 11 millones de cigarrillos, que eran transportadas en un contenedor… pic.twitter.com/QWirv3Y1nR — Aduanas de México (@AduanasMx) August 31, 2026

Este tipo de acciones de control aduanero buscan “fortalecer la seguridad de las operaciones de comercio exterior”, así como detectar “inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieran una revisión especializada”, explicó la Agencia.

En el decomiso participaron elementos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de la ANAM, particularmente de la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, @SEMAR_mx, @AduanasMx, @FGRMexico y @SSPCMexico aseguraron 554 mil 400 cajetillas con más de 11 millones de cigarrillos, localizadas durante una inspección a un contenedor con mercancía declarada como “lámparas”.



La mercancía quedó… pic.twitter.com/f5xjDtHngi — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

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