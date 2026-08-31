Ataque a comandancia en Zacatecas habría sido orquestado por CJNG: Fiscalía

El fiscal general del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho informó que la explosión de un coche-bomba de anoche contra la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, Zacatecas, podría haber sido obra del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como respuesta a la detención de uno de sus integrantes.

En entrevista con Radio Formula, recordó que el pasado sábado se registró otra agresión contra policías estatales de Zacatecas, en la zona de Villa García, justo en el tramo carretero que conecta con San Rafael de Ocampo, en Asientos.

Agregó que por estos hechos se detuvo a un joven de 18 años originaria de Aguascalientes que dijo ser “sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación”, por lo cual “no se descarta que la agresión de ayer sea una reacción”.

También dijo que las investigaciones han confirmado que el vehículo, que contenía los artefactos explosivos en su interior, tiene reporte de robo en el estado de Jalisco, lo que da indicios sobre el grupo delictivo que perpetró el ataque.

El Fiscal detalló que por este hecho resultaron heridos 10 personas de las cuales ocho son civiles y dos policías municipales, quienes se encuentra graves.

Además, detalló que hasta este momento, han contabilizado 17 inmuebles con daños, entre la comandancia, viviendas y locales comerciales.

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FGR