New Horizons, 20 años en los confines del Sistema Solar

La sonda New Horizons, lanzada por la NASA el 19 de enero de 2006, tuvo uno de los objetivos más ambiciosos de la historia espacial: realizar el primer sobrevuelo cercano de Plutón y estudiar sus lunas, un mundo que hasta entonces sólo se conocía de manera borrosa desde la Tierra.

Tras un viaje de más de 4 mil 800 millones de kilómetros, la nave reveló un planeta sorprendentemente complejo, con montañas de hielo y una atmósfera activa.

Tras ese encuentro, New Horizons continuó su misión hacia los confines del Sistema Solar y en 2019 sobrevoló Arrokoth, el cuerpo más primitivo jamás explorado.

Hoy, la sonda sigue viajando hacia el espacio interestelar, enviando datos mientras se aleja del Sol, confirmándonos que incluso los mundos más remotos pueden ser dinámicos y fascinantes.

New Horizons, 20 años en los confines del Sistema Solar ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

