SpaceX logra recuperar la nave Starship tras su regreso a la Tierra | VIDEO

SpaceX consigue atrapar por primera vez la nave Starship con su torre de lanzamiento

SpaceX consiguió un nuevo avance en el desarrollo de su sistema de transporte espacial al capturar la nave Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, luego de completar un vuelo de prueba de aproximadamente 22 horas alrededor de la Tierra.

La maniobra se realizó el sábado 14 de noviembre de 2026 en las instalaciones de Starbase, Texas, y marcó un nuevo hito para la compañía, que busca desarrollar un sistema de lanzamiento completamente reutilizable.

Sin embargo, la recuperación no se logró con ambos componentes del vehículo. El propulsor Super Heavy tuvo que cancelar su maniobra de captura y fue desviado hacia el Golfo de México, donde terminó su trayectoria.

Starship completa su vuelo y es atrapada por la torre

Durante la prueba, la nave Starship completó su recorrido orbital y regresó a la Tierra después de aproximadamente 22 horas de vuelo.

Al aproximarse a las instalaciones de SpaceX en Texas, la nave realizó las maniobras necesarias para regresar a la zona de lanzamiento, donde fue recibida por los brazos mecánicos instalados en la torre, conocidos como chopsticks.

El sistema permite sujetar el vehículo durante su descenso y evitar que tenga que aterrizar sobre una plataforma convencional. Esta tecnología forma parte de los planes de SpaceX para recuperar y reutilizar sus vehículos en futuras misiones.

Además, durante el vuelo, Starship desplegó 26 satélites Starlink, como parte de las pruebas de sus capacidades operativas.

Mañana SpaceX va a intentar algo histórico 🚀



Atrapar un cohete orbital completo por 1º vez en la historia



El cohete tiene dos partes



💥 Super Heavy (propulsor)

🚀 Starship (nave)



Ya han atrapado el propulsor otras veces, pero va a ser el 1º intento de atrapar la nave



Si… pic.twitter.com/ZrCDEYGaLB — Rumbo🚀💸 (@Rumbo_A_La_Cima) November 12, 2026

¿Qué pasó con el propulsor Super Heavy?

A diferencia de la nave, el propulsor Super Heavy no pudo completar la maniobra de recuperación.

Durante su descenso, el vehículo presentó un problema relacionado con sus sistemas de guía, navegación y control, por lo que se canceló el intento de atraparlo con los brazos mecánicos de la torre.

En consecuencia, fue desviado hacia una zona de contingencia en el Golfo de México. El propulsor terminó destruido antes de completar una recuperación en condiciones normales.

🚀💥 SpaceX falla tras captura del Super Heavy en el vuelo 15. El propulsor fue desviado al Golfo de México y estalló. pic.twitter.com/Uhe9IrCrcB — Lorena (@Afrodltawxhy) November 14, 2026

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MSL