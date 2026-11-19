La confirmación de los seis videojuegos en la lista para elegir al Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés) ha dividido las opiniones de los gamers, pues mientros unos aseguran que el ganador será GTA VI o The Legend of Zelda, otros no están de acuerdo con que hayan ingresado al top.

The Game Awards es una premiación anual en la que se busca reconocer el trabajo de los desarrolladores de videojuegos y a cada uno de los aspectos que hacen que su fórmula funcione adecuadamente para los jugadores.

Pese a ser una de las premiaciones más importantes a nivel mundial, este 2026 los internautas han desatado fuertes críticas, especialmente para dos de los videojuegos que entraron a la lista de los seis nominados para el GOTY.

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Here are your six nominees for Game of the Year.#TheGameAwards streaming live on Thursday, December 10. pic.twitter.com/wBl1DsWnEU — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2026

Nominación de GTA VI y The Legend of Zelda divide opiniones

Desde que The Game Awards pidió por medio de una publicación realizada en su cuenta oficial de X que los internautas sortearan en orden las predicciones de los seis juegos que creían que iban a ser nominados a Juego del Año los internautas se desataron negativamente.

Esto debido a que la publicación se realizó el 16 de noviembre, tres días antes de que se lanzara de manera oficial GTA VI para el público en general, por lo que se pueden encontrar comentarios como: “Apuesto a que GTA 6 será nominado incluso antes de que salga el GTA 6″.

GTA 6 nominated before GTA 6 even releases I bet 🤣🤣🤣 — Brandon (@Totalpackage2k) November 16, 2026

Una vez que se hizo pública la lista de los seis nominados para poder recibir el GOTY, pidieron a sus seguidores que les compartieran cuál había sido la nominación que más les sorprendió entre todas las nominaciones.

Rápidamente entre los comentarios señalaban de nueva cuenta la sorpresa de que GTA VI se encontrara en la lista sin haber sido estrenado, por lo que consideraron que su nominación era injusta.

What's the most surprising nomination to you in today's #TheGameAwards nominations? — The Game Awards (@thegameawards) November 18, 2026

Por el lado contrario, las críticas hacia The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake han sido positivas, pues la apuesta por la nostalgia por parte de Nintendo tuvo grandes resultados para los que son fanáticos del videojuego desde hace casi dos décadas.

Pese a esto, algunos internautas han criticado fuertemente que este 2026 videojuegos calificados como “refritos” lograron entrar a la lista del GOTY, asegurando que si Zelda se lleva el premio solo será por quienes buscan revivir su infancia.

The Legend of Zelda Ocarina of Time 100%



10/10 هكذا تصنع الالعاب اول تجربة من السلسلة

متعة خيالية افضل بداية لعالم السويتش مع هذي اللعبة التاريخية تستحق لعبة السنة 👌 pic.twitter.com/ZljcbbgGaG — 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐬𝐚𝐤𝐢 𝐈𝐜𝐡𝐢𝐠𝐨 (@KhaledBedwawi) November 13, 2026

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