La virgen sacrificada que sedujo a un dios es una serie en formato vertical animada creada mediante Inteligencia Artificial (IA). En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata La virgen sacrificada que sedujo a un dios?

La virgen sacrificada que sedujo a un dios se centra en Teyo, una joven cuya vida cambia por completo la víspera de su boda al descubrir una dolorosa traición. Su hermana Malin seduce a Zuma, el hombre con quien Teyo estaba a punto de casarse, para evitar convertirse en la ofrenda destinada al temido dios de la guerra, Huitzil.

Esto destruye la confianza de Teyo. La joven cancela el matrimonio y eleva una plegaria a Huitzil para que perdone a Malin y Zuma, además de proteger a su pueblo de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el dios ya no desea a Malin como sacrificio, sino a Teyo y exige que sea ella quien se entregue a su voluntad.

Consciente de que el destino de todo el imperio podría depender de su decisión, Teyo acepta enfrentar su destino y se presenta ante el poderoso dios. Contra todo pronóstico, Huitzil decide perdonarle la vida y la lleva a su reino. Allí, la obligación se transforma poco a poco en un romance inesperado.

La virgen sacrificada que sedujo a un dios ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La virgen sacrificada que sedujo a un dios: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?

La virgen sacrificada que sedujo a un dios es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelsShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 63 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 12 episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción es YouTube, donde la serie se encuentra en idioma ingles.

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