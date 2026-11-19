Tras varios años de incertidumbre sobre los actores que estuvieron detrás de los personajes principales de Grand Theft Auto VI, este jueves Dylan Rourke confirmó que él es quien dio vida a Jason Duval.

Por medio de redes sociales, Dylan Rourke confirmó que él es quien interpreta a Jason Duval en GTA 6, en una publicación breve pero contundente de una de las imágenes de este acompañada de la descripción “Nos vemos en Leonida”.

“Años presenciando el trabajo más arduo y la mayor habilidad de los artesanos que la creación de videojuegos puede ofrecer. Nos sentimos verdaderamente honrados de colaborar en este testimonio mundial de la creatividad, el ingenio y la pura fuerza de voluntad humanas” escribió Rourke.

¿Quién es Dylan Rourke?

Dylan Rourke es un actor de origen estadounidens que nació el 2 de octubre de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad, y es conocido por sus apariciones tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, quien incluso ha destacado por su participación en teatro.

Además de tener una licenciatura en administración de empresas por la Universidad Estatal de Arizona, el actor cuenta con estudios de improvisación y comedia de sketches, arte en el que decidió continuar perfecciondose para poder destacar en su profesión.

Entre la experiencia de Rourke se encuentran:

Grey’s Anatomy en 2005

Modern Family en 2009

Mistresses en 2013

In the Vault en 2017

Jezebel del 2017

Station 19 en 2018

Trevor and the Virgin en 2019

9-1-1: Lone Star en 2020

Send It! del 2021

Bury the Bride del 2023

Pese a que Dylan Rourke esperó a que se lanzara oficialmente GTA VI para confirmar su participación, las sospechas sobre él y su compañera, Manni L. Pérez, habían comenzado luego de que DiscussingFilm compartiera una fotografía de ambos.

Jason Duval es uno de los dos protagonistas de la nueva entrega de Rockstar Games, quien creció rodeado de delincuentes, y pese a que intentó cambiar todo al pasar por el ejército, cayó en el mismo patrón que vió durante las primeras etapas de su vida.

Duavl trabajaba para narcotraficantes en Leonida, por lo que ahora junto a su pareja, Lucía Caminos, debe tratar de permanecer con vida ante la conspiración criminal que se desató en Vice City.

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