¿Quién es Lucía de GTA VI en la vida real?

En la entrega de Grand Theft Auto VI podemos ver a la primera protagonista femenina con gran importancia para la trama, Lucía Campos, quien se asocia con Jason Duval tras salir de la cárcel.

Este dúo de criminales de GTA VI ha sido señalado por muchos fanáticos como una posible inspiración en la Bonnie y Clyde, ya que la fecha de estreno del videojuego coincide con la fecha del primer robo que realizó la famosa pareja en 1932.

Tras una larga espera para saber quién estaba detrás de Lucía Campos en la vida real, recientemente se dio a conocer de manera no oficial que la actriz Manni L. Perez es quien interpreta a la protagonista del videojuego.

Lucía Campos y Jason Duva ı Foto: Redes Sociales

Por medio de una publicación en su nueva cuenta de Instagram, Manni L. Perez aseguró que no sabía por qué sus redes sociales han recibido más atención en los últimos días, pues ni ella ni Rockstar Games han confirmado el dato.

En la publicación donde anuncian de manera no oficial que ella es Lucía, apuntaron que los fanáticos, y quienes recientemente serán parte del mundo de GTA, se deben preparar, pues cuando el videojuego salga a la luz “el mundo va a DETENERSE”.

El 12 de septiembre una página de fanáticos de Manni L. Perez compartió una serie de fotografías de ella y de Lucía Campos para comparar el gran parecido que existe entre ella y el personaje de ficción.

Manni L. Perez como Lucía ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Manni L. Perez?

Manni L. Perez es una actriz y vocalista de origen puertorriqueño y estadounidense que previamente ya había trabajado con GTA como actriz de doblaje, y desde el 2023 los fanáticos de la entrega la relacionaban con Lucía.

El representante de Rockstar Games elogió el trabajo de la actriz detrás de Lucía sin confirmar que se trata de Manni L. Perez, pues aseguró que la intérprete destaca por su dureza, vulnerabilidad y autenticidad, lo que la llevó a ser la mejor opción para este papel.

Anteriormente Manni L. Perez ha trabajado en las siguientes series, videojuegos y películas:

The Bike Party

GTA V

GTA Online

Blindspot

She’s Gotta Have It

The Blacklist

Jessica Jones

The Dark Age

The Outlier

Chicago P.D.

Couples Therapy

Law & Order: Special Victims Unit

Visionaries Audio Drama

The Unborn

Armageddonn Tales

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Return to Danger

Full Moon

East New York

Fire Island

Dora

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