Réplica: De Miguel Ángel Liceaga Galván

Soy el Dr. Miguel Ángel Liceaga Galván, persona aludida por usted en su nota periodística del día 2 de octubre de 2026.

Le solicito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 3o de su ley Reglamentaria, 24 de la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) tomar en consideración las siguientes precisiones publicando las mismas en el mismo espacio que ocupó su nota.

El suscrito, soy un profesional del derecho con más de treinta años de trayectoria profesional en el foro mexicano. Cuento con estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Presto mis servicios al público en general desde mi despacho ubicado en la colonia Nápoles. Mi trayectoria es pública y verificable.

También me he desempeñado como docente en diversas instituciones de educación superior, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad la Salle, La Universidad Marista y otras, y no por eso represento a ninguna de estas instituciones o lidero sus proyectos.

En mi vida me he adentrado en la política partidista, ni de la otra, ni me he beneficiado de ningún acto de corrupción.

Como profesional del derecho, como lo he señalado, presto mis servicios al público en general, y resulta evidente que en mi larga trayectoria, varias empresas del mismo ramo coincidan como clientes míos, a quienes les he dado el servicio de revisión corporativa en más de un caso. También es posible encontrar más empresas, de ramos diversos al que usted investigó, en donde mi nombre aparece por razones diversas. Llevó rama de la construcción, del Comercio Exterior, de Comercialización, de Tecnología y otras. En algunas ocasiones me han dado representación legal, en otras no.

En el caso que nos ocupa, la única actividad que he tenido en las empresas señaladas, es la de ser delegado especial de las mismas para comparecer ante notario y protocolizar las decisiones corporativas ya tomadas por los accionistas. Hasta ahí llegó mi participación. El suscrito jamás he participado en licitación o concurso alguno ni como representante legal, en tanto que en ninguna de las empresas señaladas cuento con facultades de ninguna clase, ni de ninguna otra forma, por lo que la nota periodística que motiva el presente es carente del rigor que deben de revestir las de su tipo, al no asesorarse adecuadamente sobre las funciones que el suscrito desempeñe en la labor corporativa aludida, o por lo menos conocer mi opinión antes de hacer la publicación de mérito.

Sin más, quedo de usted.