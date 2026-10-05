Autismo lidera los males mentales de los mexicanos

Por primera vez, México cuenta con un desglose nacional de los problemas o condiciones mentales de la población. La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificó a un millón 384 mil 197 personas, equivalentes a 1.1 por ciento del país, y ubicó al trastorno del espectro autista (TEA) como el principal reporte dentro de ese universo, con 254 mil 511 casos.

Hasta ahora, la estadística censal permitía saber cuántas personas declaraban alguna condición de este tipo, pero no cuál presentaban. El cambio de 2025 abrió por primera vez esa clasificación y permitió separar autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), desarrollo intelectual, epilepsia, síndrome de Down, esquizofrenia, depresión, ansiedad, demencia y otras categorías.

En el universo de los 1.38 millones identificados, el TEA representó 18.4 por ciento, casi una de cada cinco personas que declaró algún problema o condición mental ante la encuesta.

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El Tipp: La organización Mundial de la Salud calcula que una de cada 127 personas tenía autismo en el mundo en 2021 y advierte que la prevalencia cambia entre estudios.

Detrás apareció el TDAH, con 161 mil 444 personas, equivalente a 11.7 por ciento. Los trastornos del desarrollo intelectual sumaron 123 mil 405; la epilepsia o convulsiones, 109 mil 856, y el síndrome de Down, 107 mil 126. Esas categorías reúnen más de la mitad de los reportes.

La esquizofrenia y otros trastornos psicóticos alcanzaron 86 mil 763 registros, mientras los depresivos llegaron a 60 mil 633 y la ansiedad, 57 mil 675. También aparecen problemas del desarrollo de la coordinación motora y demencia, con más de 40 mil en cada categoría.

1,3 Por ciento dijo en 2020 tener una condición mental

Con el nuevo desglose, se construye, por primera vez, una fotografía nacional sobre qué condiciones identifica y declara la propia población, un vacío que especialistas habían señalado durante años y que ahora permite abrir análisis por territorio, edad y otras características.