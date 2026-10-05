De Querétaro a Andorra: travesía del DT mexicano rumbo a Europa

La batalla campal entre las barras de Querétaro y Atlas en 2022 llevó a Aldo Papadópulos de México a Europa. El director técnico mexicano fue uno de los damnificados de aquel hecho ocurrido en marzo de 2022 (estaba al frente de las Fuerzas Básicas de Gallos Blancos), y este verano comienza un nuevo reto como segundo entrenador del Penya Encarnada en Andorra, país en el que ha desarrollado su trayectoria en los banquillos desde que llegó al Viejo Continente.

El nieto de Ángel Papadópulos, legendario estratega de Pumas y América en la década de 1960, es de los pocos timoneles aztecas que actualmente se encuentran en Europa. Su primera experiencia fue con el CE Carroi, al que ascendió a la Primera División de Andorra.

En 2026 asumió de manera interina el cargo de entrenador del primer equipo del Club d’Escaldes, al que recién en julio de este año tuvo oportunidad de dirigir en dos encuentros de las fases previas de la Conference League, la tercera competencia de clubes más importantes del balompié europeo; poco antes compaginó labores de formación y dirección en las estructuras juveniles del FC Andorra, y en la Temporada 2026-2027 es la mano derecha del español Javi García en el Penya Encarnada.

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El Tip: Ángel Papadópulos, abuelo de Aldo, dirigió en México entre 1955 a 1972. Estuvo al frente de Atlante, Poza Rica, Ciudad Victoria, Pumas y América. También jugó en Liga MX.

“Andorra es un país muy seguro, a nivel personal y de vida es increíble, pero yo siempre tengo este hambre de crecer, de salir de mi zona de confort. En Andorra creo que lo único que me falta es ganar la liga o una copa”, aseguró de manera contundente Aldo Papadópulos en exclusiva para La Razón.

Este ciclo futbolístico es clave para el mexicano en su camino en los banquillos, pues toma el curso de entrenador UEFA A, el cual permite estar a cargo de categorías juveniles de élite; es la antesala del UEFA Pro, el nivel máximo que permite dirigir en el balompié profesional de cualquier miembro de la Confederación.

“Este año tomo el UEFA A, a nivel personal me sigo capacitando, espero poder concluir todos los cursos UEFA por acá, sólo me faltarían el A y el Pro. Ya no quiero estar en fases de clasificación a Conference, yo ya quiero estar en el grupo de Conference o estar en una estructura de un club de Primera de acá (Europa)”, agregó Papadópulos Ánimas acerca de su deseo de seguir creciendo como entrenador y asumir un reto de mayor envergadura en Europa.

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Luego de más de cuatro años de estar fuera de México, Aldo Papadópulos reconoce su deseo de volver al país. Reveló que cuando ya estaba cerrado su trato con el CE Carroi, en 2022, le ofrecieron tomar las riendas de la Sub-15 de los Bravos, con un mejor sueldo. Pero tenía claro que era momento de asumir un desafío mayor, algo clave en su proceso y en su anhelo por ser uno de los mejores timoneles nacionales.

“Mi meta es consolidarme y ser uno de los mejores entrenadores mexicanos en activo y que logren cosas importantes. Creo que mi hambre de competencia, de querer trascender, siempre ha sido: una vez cumplido un objetivo, buscar uno más alto”, profundizó.

La cultura y la mentalidad son dos notorias diferencias que el entrenador mexicano ha encontrado en estos cuatro años de experiencia en el Viejo Continente, pues cuando fue auxiliar de la Sub-20 del Querétaro le tocó ver mala actitud de futbolistas cuando les tocaba jugar con la categoría inferior, lo que no ha visto en Andorra. Considera que ese factor ha impedido que más jugadores mexicanos se consoliden en Primera División.

El entrenador mexicano con jugadores del AC Escaldes, la temporada pasada, en la que dirigió duelos de rondas preliminares de la Conference League. ı Foto: Cortesía Aldo Papadópulos

“Cambia mucho el nivel cultural. No lo viví tanto con las categorías que yo estuve (14 y 16), porque el jugador joven es más fácil de moldear porque lo que quiere es mantenerse en un club, pero sí llegué a ver cuando estuve de auxiliar en la Sub-20 con jugadores que bajaban de Primera. Sé que anímicamente es complicado, lo entiendo, pero creo que tienes que ser profesional”, resaltó al respecto Aldo Papadópulos.

En su experiencia en Andorra, ha tenido la oportunidad de trabajar con futbolistas connacionales. En esta temporada le toca con dos, el lateral derecho Sergio Villarreal y el lateral izquierdo Francisco Rábago, ambos de 26 años de edad.

Papádopulos Ánimas asegura que los mexicanos que ha conocido en estos cuatro años en Europa han llegado con la mejor disposición, por lo que está convencido de que pronto pueden sumarse más jugadores aztecas.

“Creo que los jugadores que han venido acá han llegado con muy buena predisposición, a aprender, a mejorar, al hambre de crecer y se han mantenido. Yo creo que si siguen haciendo las cosas bien, se les pueden abrir mejores oportunidades en el Viejo Continente”, aseveró.

Aldo Papadópulos confía en que la mezcla de futbolistas jóvenes y veteranos ayude al Penya Encarnada a tener un buen desempeño en la Temporada 2026-2027, a la que llega con ánimos de revancha tras culminar en la sexta posición en la campaña pasada.

“Deportivamente hablando tenemos un equipo más competitivo, creo que se ha conformado un buen grupo de jugadores, hay un buen equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos que conocen bien la liga”, sentenció el entrenador mexicano en exclusiva con La Razón.

Aldo Papadópulos Ánimas

Edad: 34 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 85 kg